Kein Scherz: Hier gibt’s das Pixel 7a umsonst zum Telekom-Tarif

Wenn du auf der Suche nach einem Tarif-Hammer bist, darfst du dir dieses Angebot auf keinen Fall entgehen lassen. Bereits die 60 GB Datenvolumen im Telekom-Netz für monatlich 29,99 Euro sind ein guter Deal. Richtig krass wird das Angebot aber erst durch das Pixel 7a. Für das Google-Gerät zahlst du zunächst 99 Euro, doch über die 100 Euro Rufnummer-Mitnahme oder das Cashback in Höhe von 150 Euro holst du dir diesen Betrag schnell wieder und sicherst dir das Smartphone so umsonst! Kein Wunder, dass du bei diesem Tarif-Deal deutlich über 600 Euro sparen kannst! Wir rechnen vor.

Der 60 GB Telekom-Tarif zum Pixel 7a im Überblick

Bei dem Tarif mit 60 GB LTE-Datenvolumen für monatlich 29,99 Euro surfst du mit einer maximalen Bandbreite von 50 MBit/s im Telekom-Netz – dem laut Stiftung Warentest besten Netz Deutschlands. Hinzu kommt noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming. Obendrein profitierst du von coolen Vorteilen wie VoLTE für eine verbesserte Sprachqualität beim Telefonieren sowie WiFi-Call. Hierbei kannst du bei Bedarf über ein WLAN-Netz telefonieren, etwa wenn der normale Empfang bei dir mal ausfallen sollte. Zusätzlich kannst du dir den Tarif auch als eSIM holen.

Preis-Check: So kommst du umsonst ans Pixel 7a

Und all das bekommst du im Bundle mit dem Pixel 7a für den fairen Preis von 29,99 Euro im Monat. Einzeln kostet der Tarif bei freenet übrigens ebenfalls 29,99 – du zahlst monatlich also keinen Aufpreis für das Bundle mit dem Google-Handy. Das Smartphone selbst kostet zunächst 99 Euro, doch wie bereits erwähnt, kannst du dir diesen Betrag schnell wieder holen.

Dafür machst du einfach vom 100 Euro Bonus für die Rufnummer-Mitnahme oder vom 150-Euro-Cashback Gebrauch. Um das Cashback zu erhalten, musst du im Teilnahmezeitraum – welcher dir zwischen dem 4. und 6. Vertragsmonat per SMS mitgeteilt wird – eine Nachricht mit Cashback an die 61131 senden. Einen ähnlichen Trick gibt’s übrigens ebenfalls rund um den Anschlusspreis von 39,99 Euro. Wenn du innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung eine SMS mit dem Text AP frei an die 8362 sendest, wird dir auch dieser Betrag wieder erstattet.

Machst du von allen Vorteilen Gebrauch, sicherst du dir wirklich ein absolutes Tarif-Schnäppchen mit einem riesigen Sparpotenzial. So zahlst du über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten insgesamt nur 568 Euro. Holst du dir das Pixel 7a und den Telekom-Tarif hingegen einzeln, musst du satte 1.222 Euro blechen. Du sparst bei dem Angebot also rund 653 Euro – und somit deutlich mehr, als das Google-Handy aktuell einzeln im Netz kostet!

→ Pixel 7a mit 60 GB Telekom-Tarif für monatlich 29,99 Euro

Mit dem Pixel 7a bekommst du dabei ein tolles Smartphone komplett gratis zum Tarif. Das Google-Gerät punktet auf den ersten Blick bereits mit seinem kompakten Design rund um das 6,1 Zoll OLED-Display. Gleichzeitig weiß aber auch die Leistung mit dem Google Tensor 2 Prozessor samt 8 GB Arbeitsspeicher zu überzeugen. Ein weiterer Vorteil: Soft- und Hardware kommen bei dem Android-Smartphone jeweils von Google und sind somit perfekt aufeinander abgestimmt.

Google Pixel 7a Software Android 13 Prozessor Google Tensor G2 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 10280×6235 (64,1 Megapixel) Akku 4.385 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 194 g Farbe Weiß, Grau, Blau, Pink Einführungspreis 509 € Marktstart Mai 2023

Ein absolutes Highlight in unserem Test war zudem das Kamerasystem rund um die 64-MP-Hauptkamera, mit der uns richtig schöne Schnappschüsse gelungen sind. Leider müssen all deine Bilder und Videos aber auf lediglich 128 GB Speicher Platz finden. Dafür können sich coole Extras wie der Schutz gegen Wasser nach IP67 sehen lassen.

Alle Tarif-Infos noch mal auf einen Blick:

Grundgebühr: 29,99 Euro pro Monat

60 GB LTE-Datenvolumen im Telekom-Netz (50 MBit/s)

Allnet-Flat & EU-Roaming

VoLTE & WiFi Call

eSIM möglich

39,99 Euro Anschlusspreis (kann per SMS erstattet werden)

Pixel 7a für 99 Euro

100 Euro Bonus für Rufnummer Mitnahme

150 Euro Cashback

Sparpotenzial insgesamt: 653 Euro