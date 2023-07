Kein Scherz: Dieses Smartphone gibt’s mit 15-GB-Tarif jetzt für unter 15 Euro im Monat

Der aktuelle Blau-Deal hat es in sich. Im Fokus steht das Xiaomi Redmi 12C mit 64 GB Speicherplatz. Das ist ein Budget-Handy, das vor allem für kurze Recherchen, WhatsApp und zum Telefonieren geeignet ist. Dazu kannst du je nach Bedarf zwischen vier Tarifen wählen, mit 3, 10, 15 oder 20 GB Datenvolumen. Preis-Leistungs-Tipp ist aber definitiv der 15-GB-Tarif, der sich beinahe schon ohne Handy lohnen würde. Wir schauen uns das Angebot genauer an.

Xiaomi Redmi 12C: Das kannst du von dem Smartphone erwarten

Bei dem Xiaomi Redmi 12C handelt es sich definitiv um ein Budget-Smartphone. Allzu viel Leistung und Foto-Qualität solltest du hierbei also nicht erwarten – zumindest nicht im Vergleich zu fünf- bis zehnfach teureren Modellen. Für alle alltäglichen Aufgaben reicht es aber für den einen oder anderen Nutzer vollkommen aus. Xiaomi setzt hierbei auf ein 6,71 Zoll großes Display, das in HD+ auflöst. Im Maschinenraum arbeitet ein MediaTek Helio G85 mit 3 GB Arbeitsspeicher. Für all deine Fotos, Apps und sonstigen Dateien stehen dir 64 GB Speicherplatz zur Verfügung. Im Gegensatz zu den meisten aktuellen Handys lässt sich hierbei jedoch der Speicherplatz via microSD-Karte erweitern.

Auf der Rückseite verbaut man eine Dualkamera, die Fotos mit bis zu 50 MP knipst. Außerdem schön: Der Akku des Handys ist mit 5.000 mAh ordentlich groß und sollte dich somit – je nach Nutzung – locker über 1-2 Tage bringen. Nutzt du dein Smartphone hauptsächlich zur Kommunikation oder zum Streamen von Videos, reicht es für viele Nutzer absolut aus. Eine schnelle Nutzererfahrung, ein OLED-Display, 5G, eine top Kamera-Qualität sowie weitere Premium-Features solltest du hierbei aber nicht erwarten.

Der Tarif im Bundle: So gut ist der Deal

Nun zum Tarif. Als Preis-Leistungs-Tipp ist der 15-GB-Vertrag gekennzeichnet, zu dem auch wir dir raten. Dieser enthält 15 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s sowie eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze – wie üblich ist auch EU-Roaming mit dabei. Für dieses ordentliche Paket fallen monatlich 13,99 Euro an (bei einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten). Dazu kommen nur einmalig 5,99 Euro für Hardware- und Versandkosten. Über die gesamte Laufzeit ergibt das Kosten von insgesamt knapp 342 Euro. Das Smartphone selbst kostet alleine etwa 100 Euro. Bleiben rund 242 Euro Gesamtkosten – beziehungsweise circa 10 Euro monatlich – für den Tarif übrig. Ein veritables Schnäppchen!