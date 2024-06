Kein Scherz: Aldi will jetzt nur 129 Euro für diesen Saug-Wisch-Roboter

Im Angebot bei Aldi ist der Saugroboter S30 SW (MD20021) von der Aldi-Hausmarke Medion. Dieser unterstützt dich beim täglichen oder wöchentlichen Saubermachen – ohne, dass du dir selbst die Hände schmutzig machen musst. Was der smarte Haushaltshelfer dabei alles auf dem Kasten hat und wie gut der Preis wirklich ist, prüfen wir hier.

Saugen und Wischen – bis zu 140 Minuten am Stück

Der Medion Saugroboter S30 SW (MD20021) lässt sich wahlweise bequem per Smartphone oder Tablet steuern, aber auch eine Sprachsteuerung mit Alexa oder dem Google Assistant ist möglich. Er bietet eine lange Laufzeit von bis zu 140 Minuten und kann so deine gesamte Wohnung in einem Rutsch reinigen. Nach der Putzfahrt fährt er von selbst in die Ladestation zurück, wo er nach rund fünf Stunden wieder voll betriebsbereit ist. Dabei nimmt er nicht nur trockenen Staub und Schmutz mit seiner 2.700 Pa Saugkraft auf, sondern kann auch feuchte Verschmutzungen entfernen. Denn er verfügt ebenso über eine Wischmopp-Funktion samt Wassertank. Die Wassertemperatur kann dabei je nach Bedarf auf 80 bis 230 Grad eingestellt werden. Cool ist: Eine Dampfsprayfunktion soll zusätzlich für Sauberkeit in deinen vier Wänden sorgen.

Der Saugroboter ist dabei nur rund 8,2 Zentimeter hoch und kommt so auch problemlos unter sämtliche Möbel. Er ist zudem mit einem smarten Navigationssystem ausgestattet, mit dem er sich in deinem Zuhause gut zurechtfindet und effektiv sauber macht. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem die Ladestation, ein Wassertank und zwei Wischaufsätze. Auch zwei Filter, vier Seitenbürsten und eine Reinigungsbürste sind mit dabei.

Die wichtigsten Details im Überblick:

2-in-1 Funktion: Saugen und Wischen

Inkl. 14,4 V Li-ion Akku mit ca. 2.500 mAh

Max. Akkulaufzeit: ca. 140 min.

Zwei Seitenbürsten und eine Hauptbürste für hartnäckige Verschmutzungen

Saugkraft: ca. 2.700 Pa

Temperatur einstellbar von ca. 80–230 °C

Steuerung über Smartphone/Tablet, Amazon Alexa, Google Assistant

Intelligente Routenführung

Wischmopp-Funktion

Dampfsprayfunktion

Preis-Check: So gut ist der Saugroboter-Deal

Schauen wir zum Schluss auf den Preis. Aldi will jetzt nur 129 Euro für den Medion Saugroboter (plus Versand). Das ist nicht nur im Vergleich zu ähnlichen Produkten ein Top-Preis, sondern auch generell im Netz. Denn laut Preisvergleich und -verlauf bietet ihn derzeit niemand günstiger an. Und in der Vergangenheit war er sogar noch nie so preiswert zu haben. Du machst jetzt also ein echtes Schnäppchen.