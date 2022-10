Kein Preisfehler! Diese ANC-Kopfhörer mit Top-Testergebnis sind jetzt günstiger denn je

Wer kleine In-Ear-Kopfhörer für zu Hause und unterwegs möchte, sollte vor allem auf drei Faktoren achten: einen guten Sound, gut funktionierende Geräuschunterdrückung (ANC) und eine lange Akkulaufzeit. Und hier hat Sony mit den WF-1000XM4 alles richtig gemacht. Unser Tester war begeistert von den Kopfhörern und vergab 92/100 Punkten. Und auch die Stiftung Warentest gab den Kopfhörern die gute Testnote 1,9. Im Rahmen einer Angebots-Aktion von MediaMarkt bekommst du die Bluetooth-Kopfhörer jetzt zum günstigsten Preis seit Release.

Übrigens: Das Angebot taucht in Preisvergleichen nicht auf und wird daher zu einem echten Geheimtipp. Die „Limited Let’s Go Deals“-Aktion läuft aber nur noch bis einschließlich 15. Oktober und nur solange der Vorrat reicht. Hier solltest du dich also schnell entscheiden.

Sony WF-1000XM4 im Angebot: 40 Prozent günstiger – Preisvergleiche tappen im Dunkeln

Als die In-Ear-Kopfhörer WF-1000XM4 im vergangenen Jahr auf den Markt kamen, standen noch 279 Euro (UVP) auf dem Preisschild. Jetzt sind sie um 40 Prozent im Preis gefallen und für nur noch 166 Euro (ohne Versandkosten) im Angebot. Preislich liegen sie klar in Reichweite von Apples AirPods Pro – inhaltlich aber auch. Du bekommst hier also High-End-Technik zum Mittelklasse-Preis.

Wirft man einen Blick auf den Preisvergleich, hat aktuell kein anderer Anbieter einen niedrigeren Preis veranschlagt. Das Angebot taucht gerade weder bei idealo.de noch bei guenstiger.de auf und scheint von Preisvergleichs-Portalen daher unentdeckt zu bleiben. Vermutlich, weil sie bei MediaMarkt doppelt gelistet sind und nur das teurere Angebot erkannt wird. Der günstigste Preis für die ANC-Kopfhörer liegt laut idealo.de bei 194,90 Euro (inkl. Versand) und laut guenstiger.de sogar bei 199 Euro. Doch MediaMarkt streicht noch einmal rund 30 Euro und verkauft die kleinen Stöpsel so zum echten Schnäppchenpreis. Um einen Preisfehler handelt es sich nicht.

„Hervorragender Klang“ und „bravouröses ANC“

Doch was macht die Bluetooth-Kopfhörer von Sony nun eigentlich so gut? Unser Tester beschreibt den Klang der Ohrhörer als hervorragend. So ist der Bass „druckvoll und intensiv“ und der Klang „sauber, harmonisch“. Das Active Noise Cancelling (ANC) – also die Geräuschunterdrückung – sei darüber hinaus bravourös. So blenden die Kopfhörer selbst bei niedriger Lautstärke schreiende Kinder oder den TV fast komplett aus. Ähnlich sieht das auch bei Straßen- oder Bahnlärm aus.

Mit einer Akkulaufzeit von 24 Stunden in Verbindung mit dem Ladeetui bieten die Ohrstöpsel zudem eine lange Betriebsdauer. Ist ANC eingeschaltet, halten die Kopfhörer allein rund acht Stunden – ohne ANC sogar zwölf Stunden. Nach fünf Minuten im Ladecase haben die Sony WF-1000XM4 dann wieder genug Power für eine weitere Stunde Hörgenuss. Außerdem cool: Das Case lässt sich neben USB-C auch kabellos aufladen.

Praktische App und hilfreicher Ambient-Modus

In unserem Test fiel weiterhin die App positiv auf. Hier kannst du die Sony WF-1000XM4 ganz nach Belieben einstellen und etwa die Musikwiedergabe automatisieren. Unterhältst du dich, während die Kopfhörer in deinen Ohren sitzen, können sie von selbst die Musik pausieren, wodurch du problemlos die Stimme deines Gegenübers verstehst. Und auch der Ambient-Modus ist sehr hilfreich – hierdurch hörst du deine Umgebung bei Bedarf problemlos und bekommst so alles im Straßenverkehr mit und verpasst keine Bahndurchsagen.

Sony WF-1000XM4 In-Ear-Kopfhörer mit App

Einzige Schwachstellen: Die Sony WF-1000XM4 sind nicht vollständig wasserdicht, sondern nur gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt. Joggen im Regen ist somit kein Problem – Schwimmen und Tauchen solltest du mit den Sony-Kopfhörern jedoch nicht. Zudem sind mit ihnen keine Multi-Verbindungen möglich. Heißt: Du kannst sie nicht etwa gleichzeitig mit Notebook und Handy verbinden. Dennoch sind sie für nur 166 Euro aktuell ein guter Fang. Aber denk dran – das Angebot gilt nur noch maximal bis Samstag (15. Oktober) und kann auch bereits früher vergriffen sein.