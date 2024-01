Kein Preisfehler: Das beliebteste Samsung-Handy ist nur heute so billig

Das Galaxy A54 zählt immer noch zu den beliebtesten Smartphones auf dem Markt und beweist dies etwa durch den ersten Platz in unserem Leser-Ranking. Unter anderem aufgrund des tollen Displays, dem starken Akku sowie dem erweiterbaren Speicher bezeichneten wir das Samsung-Gerät bei uns im Test als das „vermutlich beste Mittelklasse-Smartphone 2023“. Wenn du das Gerät selbst in den Händen halten möchtest – und du nebenbei auch einen preiswerten Tarif suchst – haben wir hier den perfekten Deal für dich. Nur noch heute gibt’s das Handy nämlich für einen Euro zu einem 12-GB-Tarif. Der Clou: Mit einem Effektivpreis von gerade einmal 1,03 Euro pro Monat ist dieses Angebot ein unglaubliches Schnäppchen.

12 GB, Allnet-Flat und Co. – Der Tarif im Überblick

Schauen wir uns den günstigen Tarif zum Galaxy A54 mal genauer an. Für monatlich 12,99 Euro bekommst du hierbei 12 GB LTE-Datenvolumen im Telefonica-Netz zur Verfügung gestellt. Gesurft wird dabei mit bis zu 50 MBit/s, was für den Alltag rund um Social Media, Surfen und Streamen locker ausreichen sollte. Hinzu kommt obendrein noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming.

Neben den geringen monatlichen Grundkosten kann sich der Gerätepreis für das Galaxy A54 ebenso absolut sehen lassen. Das beliebte Samsung-Handy gibt’s nämlich schon für einen Euro zum Vertrag. Allerdings fallen noch weitere 4,95 Euro für den Versand sowie 39,99 Euro als Anschlusspreis an. Fleißig gespart wird bei dem Tarif-Schnäppchen aber trotzdem.

Kein Preisfehler: Galaxy A54 mit 12 GB für effektiv 1,03 Euro

Rechnen wir das Angebot dafür einmal durch. Über die komplette Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten zahlst du für das Tarif-Bundle insgesamt rund 357 Euro. Zum Vergleich: Das Galaxy A54 kostet einzeln im Netz schon mindestens 332 Euro. Du zahlst bei der Kombi aus Vertrag und Samsung-Handy also nur minimal mehr und genießt dafür zusätzlich einen tollen 12-GB-Tarif. Wie unfassbar stark der Deal ist, zeigt zudem der Effektivpreis. Hierfür verrechnen wir die Gesamtkosten (357 Euro) mit dem Gerätepreis fürs Galaxy A54 (332 Euro) und teilen das Ergebnis durch die Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Dies ergibt dann lächerlich niedrige Effektivkosten in Höhe von 1,03 Euro pro Monat. Günstiger kommst du aktuell wohl kaum an dieses tolle Gesamtpaket.

Galaxy A54: Das beliebteste Smartphone hat einiges auf dem Kasten

Samsung liefert dir mit dem Galaxy A54 ein beeindruckendes Smartphone für den alltäglichen Gebrauch. Die kompakte Größe aufgrund des 6,4 Zoll Super-AMOLED-Displays sorgt etwa für eine tolle Handhabung. Gleichzeitig weiß der Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz technisch ebenso zu überzeugen. Bei unserem Test stach daher insbesondere das Display als eine der herausragenden Eigenschaften hervor.

Samsung Galaxy A54 5G Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 1380 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 202 g Farbe Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet und Awesome White Einführungspreis Galaxy A54 (8/256 GB): 539 €, Galaxy A54 (8/128 GB): 489 € Marktstart März 2023

Für eine starke Leistung ist hingegen der verbaute Samsung Exynos 1380 Prozessor mit 8 GB RAM verantwortlich. Der großzügige 5.000 mAh Akku gewährleistet außerdem eine zuverlässige Stromversorgung über den gesamten Tag. Ein weiterer Pluspunkt ist der vorhandene microSD-Slot, der es dir ermöglicht, die 128 GB internen Speicher problemlos zu erweitern. Die hochwertige 50-MP-Hauptkamera sowie der Schutz gegen Wasser nach IP67 runden das exzellente Gesamtpaket ab.

→ Nur heute: Galaxy A54 mit 12-GB-Tarif