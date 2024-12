Kein Preisfehler: Aldi verkauft vollwertigen Akkusauger für unter 40 Euro

Wer einmal mit einem kabellosen Staubsauger saubergemacht hat, möchte selten wieder auf ein kabelgebundenes Modell umsteigen. Viel schneller ist ein Akkusauger zur Hand und man muss ihn nicht mehr lästig von Steckdose zu Steckdose umstecken. Einziges Problem: Normalerweise kommst du selten für unter 100 Euro an einen Akkusauger. Bei Aldi allerdings jetzt schon. Das musst du wissen.

Gute Laufzeit, ordentlich Power und ein top Preis: Das kann der Akkusauger

Bei dem Angebot handelt es sich um einen Akkusauger der Marke Ambiano. Noch nie von gehört? Das ist die Eigenmarke von Aldi, von der es etwa auch eine Küchenmaschine, einen Kontaktgrill oder viele andere Produkte gibt. Der Vorteil: Die Produkte sind meist deutlich günstiger als die Konkurrenz. Das bedeutet aber nicht, dass sie deshalb schlechter sind.

Der bei Aldi angebotene Sauger lässt sich sowohl für die Reinigung von Fußböden als auch Möbeln nutzen. Denn ein Handgerät lässt sich per Knopfdruck herausnehmen, um so bequem Sofa, Regale oder deine Autositze von Staub und Krümeln zu befreien. Auch bei den technischen Daten muss sich die preiswerte Aldi-Alternative nicht verstecken. Dank einer Saugleistung von bis zu 5,5 kPa lässt sich selbst tiefsitzender Staub aus Teppichen und Co. entfernen und eine volle Akkuladung hält für bis zu 38 Minuten Saubermachen am Stück. Bei losem Schmutz kannst du eine Leistungsstufe herunterschalten und dir so etwas Batterielaufzeit sparen. Außerdem stark: Der Akkusauger wiegt nur 2,55 Kilogramm und lässt sich so problemlos in eine andere Etage tragen.

Kaum 40 Euro: So gut ist der Preis

Für den Preis darfst du zwar keinen Schnickschnack wie eine automatische Stauberkennung, ein Display oder eine Absaugstation erwarten, aber das braucht auch längst nicht jeder. Dafür sparst du hier gewaltig beim Preis. Denn du zahlst gerade nur 39,99 Euro (+ 5,95 Euro Versandkosten) für den Akkusauger. Und das ist ein richtig starker Kostenpunkt, kosten die meisten Modelle doch zwischen rund 100 und 500 Euro.