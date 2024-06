Kein Aufpreis beim Tarif: So sicherst du dir das Pixel 8a wirklich für nur 34 Euro extra

Das Pixel 8a ist zwar erst kürzlich offiziell erschienen, das hindert MediaMarkt aber nicht daran, bereits rund einen Monat später ein echtes Schnäppchen zur Google-Neuheit in seiner Tarifwelt anzubieten. Im Paket mit einem 5G-Vertrag samt 25 GB im O 2 -Netz zahlst du hierbei nur 34 Euro für das Smartphone, inklusive Versand. Das Besondere: Einen monatlichen Aufpreis für das Pixel 8a gibt es bei dem Tarif-Deal nicht. Du zahlst also wirklich nur 34 Euro extra und sparst dadurch über 450 Euro! Wir schauen uns den Deal – welcher übrigens nur noch bis zum 23. Juni gilt – in diesem Artikel genauer an.

Das bietet dir der Tarif

Zum Pixel 8a bekommst du bei diesem Angebot den O 2 Mobile M Tarif. Dieser bietet dir 25 GB 5G-Datenvolumen mit einer Top-Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s. Du bist hiermit also stets blitzschnell unterwegs und kannst somit beispielsweise auch ruckelfrei HD-Streamen. Durch den Grow-Vorteil kommen zusätzlich jedes Jahr weitere 5 GB mobile Daten on top – und das komplett kostenfrei! Außerdem Teil des Tarifs sind eine Telefon- und SMS-Flat sowie kostenloses EU-Roaming.

Darum zahlst du wirklich nur 34 Euro fürs Pixel 8a

All das kostet dich im Bundle mit dem Google-Handy monatlich 29,99 Euro. Der Clou: Einzeln, also ohne das Pixel 8a, zahlst du bei O 2 für den Tarif ebenfalls 29,99 Euro pro Monat. Einen monatlichen Aufpreis für das Smartphone suchst du also vergebens. Dadurch zahlst du tatsächlich nur 33,95 Euro für das Pixel 8a extra, inklusive Versand. Einzeln müsstest du für das Google-Phone hingegen mindestens 489,99 Euro blechen (mit Ausnahme von eBay-Angeboten), wodurch du hierbei über 450 Euro sparst! Die Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro fällt bei dem Bundle zwar ebenfalls noch an, doch diese müsstest du auch bei O 2 bezahlen.

Top-Display, starkes Kamerasystem und Co. – Das Pixel 8a im Überblick

Mit dem Pixel 8a holst du dir bei diesem Angebot das neuste Google-Handy zum absoluten Schnäppchenpreis zum Tarif. Das Smartphone überzeugt dabei direkt auf den ersten Blick mit seinem schicken 6,1 Zoll Display. Durch die kompakte Größe liegt das Handy hiermit perfekt in der Hand, weiß technisch mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz aber ebenfalls absolut zu überzeugen. Ebenso stark ist die ansprechende Leistung: Pures Android und der Google Tensor G3 Prozessor samt 8 GB RAM sorgen stets für eine flüssige Nutzererfahrung.

Google Pixel 8a Software Android 14 Prozessor Google Tensor G3 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.492 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 188 g Farbe Grün, Weiß, Schwarz, Blau. Einführungspreis Pixel 8a (8/256 GB): 609 €, Pixel 8a (8/128 GB): 549 € Marktstart Mai 2024

Ein absolutes Highlight des Pixel 8a ist außerdem die Kamera. Die Dual-Kamera (64 + 13 Megapixel) ermöglicht es dir, in Kombination mit den praktischen KI-Funktionen, tolle Schnappschüsse zu knipsen. Hobbyfotografen werden mit dem Smartphone also rundum zufrieden sein. Abgerundet wird das hervorragende Gesamtpaket dann noch von einer ordentlichen Akkulaufzeit sowie vom siebenjährigen Update-Versprechen seitens Google.

→ Pixel 8a für nur 34 Euro zum Tarif