Galaxy S23+ wirklich für nur 49 Euro – ohne Aufpreis zu diesem starken Tarif

Bei uns im Test bezeichneten wir das Galaxy S23+ völlig zurecht als Akkuwunder. Mit einer beeindruckenden Laufzeit sowie der auch sonst rundum hochwertigen Technik liefert dir Samsung ein absolutes Premium-Gerät. Wer passend dazu auch einen Premium-Vertrag mit ordentlich Datenvolumen sucht, bekommt hier das perfekte Tarif-Angebot geliefert. Zum Samsung-Handy gesellt sich nämlich ein 5G-Vertrag mit 140 GB Datenvolumen für monatlich 44,99 Euro. Der Clou: Einen monatlichen Aufpreis fürs Galaxy S23+ zahlst du – abgesehen vom einmaligen Gerätepreis in Höhe von 49 Euro – nicht. Kein Wunder also, dass du bei dem Deal massiv sparst. Wir schauen genauer hin.

140 GB Vielsurfer-Tarif zum Galaxy S23+

140 GB 5G-Datenvolumen sollten selbst für Vielsurfer vollkommen ausreichen. Über den Grow-Vorteil wachsen deine mobilen Daten bei diesem O2-Tarif aber trotzdem noch jährlich um weitere 10 GB. Und dank der flotten Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s bist du dabei ebenfalls stets ruckzuck unterwegs. Eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie kostenloses EU-Roaming runden das rundum exzellente Gesamtpaket noch ab.

Du holst dir bei diesem Bundle zum Galaxy S23+ also wirklich einen High-End-Tarif – und das zum verhältnismäßig kleinen Preis. Der Vertrag mit 140 GB kostet dich monatlich nur 44,99 Euro. Das Besondere hierbei: Einzeln zahlst du für den O2 Mobile L Boost Tarif ebenfalls 44,99 Euro pro Monat. Versteckte Kosten für das Galaxy S23+ gibt’s somit keine! Dadurch fallen für das Samsung-Gerät wirklich nur 49 Euro extra an. Hinzu kommen insgesamt allerdings noch 4,95 Euro für den Versand sowie der typische Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro.

Kein Aufpreis beim Tarif: Darum sparst du hier über 800 Euro!

Der geringe Gerätepreis sowie der Fakt, dass du monatlich sonst keinen Cent extra fürs Galaxy S23+ zahlst, sorgen bei dem Tarif-Deal für eine beachtliche Ersparnis. Wir rechnen vor: Über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten fallen bei dem Bundle insgesamt 1.173 Euro an. Holst du dir das Samsung-Gerät im Wert von mindestens 889 Euro sowie den O2-Tarif jeweils einzeln, müsstest du hingegen über 2.008 Euro blechen. Du sparst im Vergleich somit also satte 835 Euro!

Ebenso spannend ist ein Blick auf den Effektivpreis. Hierfür verrechnen wir die Gesamtkosten (1.173 Euro) mit dem Gerätepreis fürs Galaxy S23+ (889 Euro) und teilen das Ergebnis durch die Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Dies ergibt dann effektive Monatskosten in Höhe von gerade einmal 11,83 Euro – und das für ein absolutes Top-Smartphone und einen 140-GB-Tarif! Das Angebot gilt dabei übrigens noch bis zum 31. Januar.

Mit starkem Akku und Top-Display: Das bietet dir das Galaxy S23+

Das Galaxy S23+ beeindruckt auf den ersten Blick direkt durch seinen großen 6,6-Zoll AMOLED-Bildschirm. Die Pixeldichte von 390 ppi sowie die flotte 120 Hz Bildwiederholfrequenz des Displays sind dabei echte Highlights. Unter der Haube sorgt zudem der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor in Kombination mit 8 GB Arbeitsspeicher für eine erstklassige Leistung im täglichen Gebrauch.

Samsung Galaxy S23+ Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 512 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.700 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 195 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S23+ (8/256 GB): 1199 €, Galaxy S23+ (8/512 GB): 1319 € Marktstart Februar 2023

Samsung liefert dir mit dem Galaxy S23+ außerdem ein echtes Akkuwunder. Die 4.700 mAh Batterie überzeugte bei uns im Test im Benchmark mit einer beeindruckenden Laufzeit von 14 Stunden und 29 Minuten. Damit platziert sich das Galaxy S23+ an der Spitze in dieser Kategorie. Die Hauptkamera mit rund 50 Megapixeln bringt obendrein Freude für Fotoliebhaber, während der großzügige interne Speicher von 256 GB ausreichend Platz für zahlreiche Bilder und Videos bietet. Leider fehlt allerdings ein microSD-Slot zur Speichererweiterung. Dafür ist das Gerät nach IP68 gegen Wasser geschützt.

