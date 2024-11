Kann mehr als nur gut aussehen: Amazfit Helio Smart Ring zum Tiefstpreis am Black Friday

Wenn dich eine Smartwatch zu sehr von deinem Alltag ablenkt oder dir einfach nicht gefällt, du aber trotzdem von der Technik und gesundheitlichen Benefits profitieren möchtest, ist ein Smart Ring das Richtige für dich. Bei Amazon bekommst du gerade ein Top-Modell, den Amazfit Helio Ring. Was das Gadget alles kann und wie viel du noch blechen musst, erfährst du hier.

Das kann der Smart Ring

Auf den ersten Blick lässt sich der Helio Ring kaum von einem normalen Schmuckstück unterscheiden. Doch in dem nur 2,6 mm dicken Accessoire steckt jede Menge Technik. Seine Sensoren messen deinen Puls, die Sauerstoffsättigung in deinem Blut und selbst dein Stresslevel oder deine Schlafphasen werden aufgezeichnet. Nun fehlt dem Smart Ring natürlich ein Display, das dir all diese Daten anzeigt. Dafür nutzt du die Zepp-App. Hier werden deine Gesundheitsdaten gespeichert und du siehst genau, wie lange du in welcher Schlafphase verbracht hast oder wie effizient dein letztes Training war.

Der Ring ist mit einem Gewicht von lediglich vier Gramm ein echtes Leichtgewicht. Gepaart mit einer Akkulaufzeit von bis zu vier Tagen, ist der Helio Ring ein optimaler Begleiter für die Arbeit und beim Sport.

Besser als eine Smartwatch?

Den Smart Ring gibt es in drei verschiedenen Größen (8, 10 und 12). Wenn du deine Ringgröße nicht kennst, kannst du deinen Finger einfach selbst mit einem Stück Papier oder Schnur ausmessen. Mehr Infos dazu findest du, wenn du auf der Angebots-Seite weiter nach unten scrollst.

Dank Black Friday Rabatt kostet dich der Helio Ring von Amazfit aktuell nur 144,40 Euro anstatt wie sonst 169,90 Euro. Um dir zu verdeutlichen, wie gut dieses Angebot wirklich ist, werfen wir einen Blick auf den Preisvergleich. Du siehst: Günstiger war der Ring bisher noch nie zu haben.

Wenn du also gerne deine Gesundheitsdaten im Blick behalten oder deinen Trainingserfolg nach oben treiben möchtest, wartet hier ein richtig cooles Gadget auf dich. Denn im Grunde steht der Ring einer Smartwatch in nichts nach, außer dass du hier Nachrichten weder empfangen noch senden kannst. Allerdings prasseln so auch weniger Ablenkungen auf dich ein, sodass du dich ganz auf dich und deinen Alltag konzentrieren kannst.

