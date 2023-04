Kaffeevollautomat von Krups zum Tiefstpreis: Preisanalyse zeigt, wie gut der Deal wirklich ist

Eine gute Kaffeemaschine macht einen großen Unterschied – immerhin genießt man das Heißgetränk in der Regel täglich. Es lohnt sich also, auf Qualität zu setzen. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass du viel Geld ausgeben musst. Das zeigt dieser Kaffeevollautomat von Krups zum Tiefstpreis von 222 Euro bei Expert. Hiermit brühst du dir hochwertigen Kaffee zum kleinen Preis. Ein Highlight ist zudem die einfache Reinigung der Maschine.

Krups Kaffeevollautomat – Leckerer Kaffee schnell & unkompliziert

Mit einem Kaffeevollautomaten holst du dir einen Allrounder in Sachen Kaffeegenuss in deine Küche. Egal, ob ein simpler schwarzer Kaffee oder ein leckerer Espresso – der Kaffeevollautomat Arabica (EA 81R8) von Krups liefert dir für 222 Euro (plus 6,99 Euro Versand) Heißgetränke im Handumdrehen. Über die Milchdüse kannst du dir für noch mehr Variationen ebenfalls Milchschaum direkt in der Tasse aufschäumen, etwa für einen Cappucino. Für die Kaffeebohnen selbst wird auf ein verstellbares Edelstahl-Kegelmahlwerk gesetzt, welches deinen Kaffee in drei verschiedenen Stärkegraden mahlt. Außerdem gibt es eine Doppelmahlfunktion für großen Kaffee. Der Wassertank kommt dabei auf ein Fassungsvermögen von 1,8 Litern.

Abgesehen davon, weiß der Kaffeevollautomat dabei auch optisch zu überzeugen. Das Design im schlichten Schwarz macht einiges her und dank der kompakten Größe sollte das Gerät in die meisten Küchen passen. Die Tasten sorgen zudem für eine unkomplizierte Steuerung. Außerdem gibt es noch einen Drehregler. Über diesen kannst du deine Kaffeespezialitäten von 20 ml bis 220 ml dosieren. So brühst du dir dein Heißgetränk genau so, wie du es magst.

Brühgruppe aus Metall – Das sind die Vorteile

Ein echtes Highlight bei diesem Kaffeevollautomaten von Krups ist die langlebige Brühgruppe aus Metall. Bei der Brühgruppe handelt es sich um den Bereich in der Maschine, bei dem die Kaffeebohnen oder das Pulver mit dem heißen Wasser in Kontakt gebracht werden. Viele Hersteller setzen dabei auf Kunststoff, Krups hingegen auf ein geschlossenes System aus Metall. Dies soll für immer heißen Kaffee und eine lange Haltbarkeit sorgen. Zusätzlich wird dir so die Reinigung enorm erleichtert. Über ein automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm kannst du die Maschine nämlich per Knopfdruck und ohne großes manuelles Zutun säubern. Dafür werden bestimmte Tabs – ähnlich wie bei Spülmaschinen – verwendet.

Preisverlauf zeigt, wie gut der Deal ist

Das Preisschild von 222 Euro, plus 6,99 Euro Versandkosten, für diesen Kaffeevollautomaten kann sich dabei absolut sehen lassen – günstiger gab’s das Gerät nämlich noch nie im Netz! Und auch sonst wird dieser Tiefstpreis momentan von keinen anderen Anbieter erreicht.

Unser Preisvergleichs-Partner guenstiger.de hat den Verlauf des Preises genauer unter die Lupe genommen. Noch im Oktober vergangenen Jahres lag der Tiefpreis der Krups-Maschine bei 329 Euro und damit um mehr als 100 Euro über dem aktuellen Schnäppchen-Kurs. Zum Black Friday kam dann der Sprung auf unter 300 Euro. Nachdem sich der Preis lange auf einem Niveau von meist knapp über 280 Euro hielt, kommt nun das Angebot von Expert und lässt den Preis auf 222 Euro herunterrauschen. Das untermauert, warum jetzt ein guter Zeitpunkt für den Kauf ist – sofern Bedarf an einer neuen Kaffeemaschine besteht.