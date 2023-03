Kaffee- und Küchenmaschinen von Braun, De’Longhi und Co. bis zu 64 Prozent günstiger

Vom Weltglückstag – dem 20. März – bis zum 27. März (8:59 Uhr) senkt MediaMarkt die Preise für eine Menge Küchen- und Haushaltsgeräte. Die Angebote gelten dabei für Produkte der Marken De’Longhi, Braun, Kenwood und nutribullet. Hier kannst du dir also gute Qualität zum kleinen Preis nach Hause holen. Den unter anderem sind einige aktuelle Testsieger im Angebot. Wir werfen einen genaueren Blick auf die besten Deals der Aktion.

De’Longhi Kaffeevollautomat 60 Prozent günstiger

Du liebst einen kräftigen, frisch gemahlenen Kaffee am Morgen? Das ist jetzt bereits ab 269,99 Euro möglich. Denn im Zuge der Rabatt-Aktion zur Glückswoche ist ein Kaffeevollautomat der Firma De’Longhi (Magnifica S ECAM21.116.SB) 60 Prozent reduziert und somit statt 690 Euro jetzt richtig günstig zu haben. Hiermit brühst du dir nach dem Aufstehen oder zum Kuchen am Nachmittag einen frischen Kaffee, Cappuccino, Espresso oder Latte Macchiato auf oder bereitest dir per Knopfdruck heißes Teewasser zu.

De’Longhi Magnifica S ECAM21.116.SB im Sale

Im Kaffeevollautomat ist ein Stahlmahlwerk integriert, das die gerösteten Kaffeebohnen frisch und genau zerkleinert. Den Mahlgrad bestimmst du dabei selbst und das Mahlwerk arbeitet extra leise. Mithilfe der Milchaufschäumdüse bereitest du dir dazu fluffigen Milchschaum zu. Praktisch ist dabei: Die Brühgruppe ist herausnehmbar und erfordert nicht viel Wartung. Sie lässt sich daher schnell und hygienisch reinigen. Dank des vollautomatischen Spül- und Entkalkungsprogramms bleibt dir zudem viel Arbeit erspart. Der Bohnenbehälter bietet dabei Platz für bis zu 250 Gramm Bohnen und der Wassertank fasst 1,8 Liter. Bei der Farbauswahl stehen dir Silber und Schwarz zur Auswahl.

Wenn du bereit bist, mehr Geld für einen Kaffeevollautomaten in die Hand zu nehmen, kannst du auch einen Blick auf das Modell PrimaDonna Elite Experience (ECAM656.85.MS) von De’Longhi werfen. Denn das ist jetzt ebenfalls ordentlich reduziert und kostet nur noch 1.199,70 statt 2.015 Euro. Hier ist unter anderem ein Farbdisplay integriert und er lässt sich via App steuern. Außerdem ist eine sogenannte Mix Karaffe verbaut, mit der du neben Milch für Kaffeespezialitäten auch eine heiße Schokolade oder einen Eiskaffee zubereiten kannst.

Weitere interessante Angebote von De’Longhi:

Kenwood Küchenmaschinen bis zu 64 Prozent reduziert

Ein weiteres starkes Angebot der Weltglückstag-Woche bei MediaMarkt gibt es zu Küchenmaschinen der Marke Kenwood. Insgesamt 64 Prozent gegenüber dem UVP sparst du bei einem Modell, das normalerweise 880 Euro kostet. Jetzt zahlst du für die Kenwood Chef Elite (KVC5391S) mit 310,50 Euro nur noch weniger als die Hälfte. Die Küchenmaschine ist dir in der Küche eine Hilfe beim Backen oder Kochen. Dabei unterstützt sie dich mit einer Leistung von 1.200 Watt etwa bei der Zubereitung von Pizza- und Kuchenteig, Saucen oder Desserts. Du kannst beim Kochen oder Backen zwischen acht Geschwindigkeitsstufen wählen und die Rührschüssel bietet dir ein Volumen von 4,6 Litern.

Kenwood Chef Elite KVC5391S Küchenmaschine

Im Lieferumfang der Küchenmaschine befindet sich außerdem eine große Auswahl an Zubehör. So bekommst du für dein Geld insgesamt zwei Rührschüsseln sowie ein 3-teiliges Patisserie-Set bestehend aus K-Haken, Knethaken und Ballonschneebesen. Und auch ein Glas-Mixaufsatz und eine Trommelraffel sind Teil des Sets. Praktisch ist dabei: Das mitgelieferte Zubehör ist spülmaschinenfest, sodass du im Anschluss keinen großen Aufwand mit der Reinigung hast.

Ein paar Euro mehr sparst du bei dem Modell Chef KVC3150S von Kenwood. Hier zahlst du nur 287,10 Euro statt 660 Euro und damit aktuell 56 Prozent weniger. Die Küchenmaschine bietet zwar mit 1.000 Watt etwas weniger Leistung, dafür ist aber der Lieferumfang etwas größer. So bekommst du hier zusätzlich zum 3-teiligen Patisserie-Set noch einen Acryl-Mixaufsatz, Multi-Zerkleinerer mit sechs Schneidescheiben sowie einen Spritzschutz mitgeliefert.

Stabmixer, Smoothie-Mixer und Bügeleisen zum Mitnahmepreis

Darüber hinaus lohnt sich für den einen oder anderen auch ein Blick auf die kleineren Mitnahmeprodukte der Aktion. So ist aktuell etwa ein Dampfbügeleisen von Braun (TexStyle 7 TS 715) mit 2.300 Watt und Keramiksohle 40 Prozent rabattiert. Dadurch zahlst du statt sonst 75 Euro jetzt nur noch 44,90 Euro für den Haushaltshelfer und damit 40 Prozent weniger. Auch für den Stabmixer MultiQuick 7 MQ 7000X von Braun zahlst du momentan 46 Prozent weniger. Statt 112 Euro werden jetzt nur noch 60,30 Euro für den 1.000-Watt-Pürierstab mit 600 Milliliter Mix- und Messbecher fällig. Und den Smoothie-Maker Nutribullet Pro 900 NB907R bekommst du jetzt mit 10 Prozent Rabatt für 94,49 Euro (statt 105 Euro).