Kärcher Hochdruckreiniger für unter 100 Euro: Hier gibt’s den Klassiker zum Tiefpreis

Sowohl bei der Reinigung der Terrasse oder des Balkons als auch des PKWs – mit einem Hochdruckreiniger geht die Arbeit leicht von der Hand. Während du für solch ein Gerät von Kärcher üblicherweise um die 200 Euro oder mehr ausgibst, bekommst du ein Modell aktuell für rund 100 Euro und damit zu einem echt guten Preis. Das sind alle Details zum Deal.

95 bis 120 Euro – diese Angebote lohnen sich gerade

Bei dem Angebot handelt es sich um den Kärcher Hochdruckreiniger „K2 Premium Full Control“. Für nur 94,90 Euro kommst du jetzt bei eBay an das Reinigungsgerät. Das ist erstmal ziemlich günstig, die Sache hat jedoch einen kleinen Haken. Denn hierbei handelt es sich nur um das Grundgerät. Hier ist also zwar eine Pistole (G120Q) mit dabei – ein Hochdruckschlauch oder ein Strahlrohr sind aber nicht enthalten. Das müsstest du also bei Bedarf noch dazu kaufen. Beides bekommst du ebenfalls bei eBay. Zusammen mit einem Kärcher Vario Power Jet Full Control Strahlrohr und Hochdruckschlauch kommst du dann allerdings auf insgesamt 148,79 Euro. Dann gibt es bereits andere Angebote, bei denen du alles in allem günstiger davonkommst.

So gibt es bei eBay etwa auch ein Set rund um den Kärcher Hochdruckreiniger „K2 Premium Full Control“ zusammen mit einer Pistole (G120Q), einem 6-Meter-Hochdruckschlauch sowie einem Vario Power Strahlrohr und 500 Milliliter Reinigerkonzentrat. Das kostet 119,90 Euro und ist somit insgesamt das bessere Angebot.

Solltest du jedoch noch ein altes Strahlrohr beziehungsweise einen Schlauch in der Garage liegen haben, sparst du bei dem Angebot für rund 95 Euro natürlich etwas mehr. Ein weiterer Vorteil, wenn du das Zubehör einzeln kaufst: Du kannst zwischen verschiedenen Schlauchlängen wählen und entscheidest auch, welche Düsen du brauchst. Bei Bedarf kannst du dich also auch beispielsweise mit einem Kärcher T 5 Flächenreiniger T-Racer ausrüsten und so auch große Flächen gründlich und spritzfrei reinigen.

Kärcher Hochdruckreiniger K2 Premium Full Control „Grundgerät”

Kärcher Hochdruckreiniger: Das kann das Gerät

Grundsätzlich ist der Kärcher Hochdruckreiniger „K2 Premium Full Control“ bestens geeignet für die Reinigung größerer Flächen bei leichter Verschmutzung. Es stehen dir drei Druckstufen zur Auswahl, über die du die optimale Stärke für den jeweiligen Untergrund auswählst. Praktisch ist zudem: Am Gerät lassen sich bis zu zwei Strahlrohre platzsparend anbringen, sodass sie immer griffbereit sind. An der Rückseite befindet sich zudem ein Ansaugschlauch für die Nutzung von Reinigungsmittel. Mit einem Druck von wahlweise 20 bis 110 Bar befreist du jeden Untergrund von Schmutz, schonst aber sensible Oberflächen, wie Holz oder Autolack.

Die Preise von rund 95 Euro beziehungsweise 119,90 Euro – je nach Angebot – sind dabei richtig gut. Das zeigt auch der Blick auf den Preisverlauf (siehe unten). Alle Shops haben zudem 99,5 Prozent und mehr positive Bewertungen und sind somit als seriös einzustufen.

