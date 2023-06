Kärcher-Alternative von Bosch: So zahlst du nur knapp 100 Euro

Im Angebot bei Amazon ist gerade der Bosch Hochdruckreiniger UniversalAquatak 125. Hiermit befreist du Steinplatten, Gartenmöbel und Autolack von Moos, Matsch und sonstigem Schmutz. Während die Kärcher-Alternative regulär über 180 Euro (UVP) kostet, ist sie dank Coupon jetzt für kurze Zeit für knapp 100 Euro zu haben. Was das Gartengerät kann und wie gut der Preis wirklich ist, klären wir in diesem Artikel.

Bosch Hochdruckreiniger zum Bestpreis: Das kann die Kärcher-Alternative

Der Bosch Hochdruckreiniger UniversalAquatak 125 verfügt über eine 3-in-1-Düse, mit der sich flexibel verschiedene Oberflächen reinigen lassen. Je nach Verschmutzungsgrad und Untergrund kannst du hiermit zwischen Fächer-, Dreh- und Punktstrahl wählen. Dadurch lassen sich etwa auch Holzoberflächen säubern, ohne Schäden zu riskieren. Daneben verfügt die Kärcher-Alternative über eine 450-ml-Hochdruck-Reinigungsmitteldüse, die sich an der Reinigungslanze anbringen lässt. Damit schäumst du dein Auto oder sonstige Oberflächen ein, um selbst hartnäckigen Verschmutzungen den Kampf anzusagen.

Cool ist außerdem: Du musst nicht zwingend einen Wasseranschluss in greifbarer Nähe haben. Denn es lassen sich auch externe Wasserquellen, wie Regenwassertanks oder Kanister anzapfen. So bist du noch flexibler und kannst etwa auch das Auto auf der Straße waschen, ohne einen Wasserschlauch durchs komplette Haus verlegen zu müssen. Damit du den Hochdruckreiniger nicht allzu weit hin- und herschieben musst, ist zudem ein 5 Meter langer Schlauch mit dabei. Weiterhin reinigst du mit einem Druck von 125 bar sowie 1.500 Watt. Dadurch ist eine Fördermenge von 360 Litern pro Stunde möglich.

Leichter Transport und platzsparende Aufbewahrung

Für den Weg von der Garage in den Vorgarten oder Hinterhof sind am Hochdruckreiniger zwei Rollen verbaut, die den Transport erleichtern. Dazu lässt sich ein Griff ausziehen, um das Gartengerät problemlos von A nach B zu rollen. Pistole, Schlauch und Reinigungsmitteldüse kannst du direkt am Gerät aufbewahren und den Reiniger so platzsparend verstauen. Übrigens sprechen auch die Produktbewertungen für sich: Bei Amazon erhält die Kärcher-Alternative 4,5/5 Sterne bei über 5.000 Bewertungen.

Nun zum Preis: Auf den ersten Blick kostet der Hochdruckreiniger von Bosch 119 Euro. Allerdings kannst du unterhalb des Preises einen Coupon per Häkchen aktivieren, mit dem du noch einmal 15 Prozent von der Rechnung streichst. Dann landest du bei einer Summe von nur noch 101,15 Euro – ein richtig guter Preis. Das zeigt auch ein Blick auf den Preisvergleich (siehe unten), denn günstiger ist momentan kein Anbieter im Netz. Jedoch solltest du nicht zu lange zögern, da der Coupon laut Hinweis bei Amazon nur am heutigen Montag (5. Juni) gültig ist.

