Kabel- & DSL-Tarife mit starken Prämien – Samsung 4K-TV oder Gasgrill als Extra

Im Tarifshop von MediaMarkt kannst du rund um die Kabel- und DSL-Tarife von Vodafone bis zum 16. Mai starke Prämien zum kleinen Preis einsacken. So gibt es etwa einen 4K-TV von Samsung als günstiges Extra dazu. Alternativ kannst du dich auch für einen Gasgrill samt REWE-Gutschein entscheiden. Egal, welche Prämie dich dabei mehr anspricht, die ersten sechs Monate profitierst du außerdem von einem günstigen Aktionspreis ab nur 9,99 Euro im Monat. Alle Details zu den verschiedenen Tarifen und Prämien gibt es in diesem Artikel.

Die Kabel- und DSL-Tarife im Überblick

Bevor wir uns den coolen Prämien rund um den 4K-TV widmen, schauen wir uns zunächst die Konditionen der einzelnen Verträge an. Bei den Kabel-Tarifen von Vodafone werden dir Bandbreiten von 50 bis 1.000 MBit/s geboten. Egal, für welche Variante du dich entscheidest, gibt es neben der Internet-Flatrate noch Telefon-Flat obendrauf. Ebenso werden dir die Aktivierungsgebühr und Versandkosten bei diesem Deal komplett gestrichen. Gleichzeitig wird dir auch ein passender WLAN-Kabelrouter ohne Aufpreis zur Verfügung gestellt.

Diese Auswahl & Preise gibt es bei den Kabel-Tarifen

Die ersten sechs Monate profitierst du dabei von Angebotspreisen ab 9,99 Euro im Monat für den 50 MBit/s Vertrag. Alle anderen Kabel-Varianten bis hin zum Tarif mit 1.000 MBit/s kosten hingegen zunächst monatlich 19,99 Euro. Ab dem siebten Monat steigen die Preise dann jedoch auf bis zu 59,99 Euro im Monat an. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Dafür profitierst du als Neukunde noch von einer Rechnungsgutschrift zwischen 50 Euro und 175 Euro – je nachdem, für welchen Tarif du dich entscheidest. Übrigens: Teil des Vertrags ist zudem auch ein Sicherheitspaket für zwei bis drei Geräte, welches es bis zu drei Monate lang kostenlos dazu gibt. Anschließend verlängert sich dieses jedoch automatisch, wodurch extra Kosten anfallen. Das Paket kann jederzeit in Textform gekündigt werden, mit einer 1-Monats-Frist.

Bei den DSL-Tarifen bekommst du hingegen keine Telefon-Flatrate, sondern nur eine Festnetz- und Vodafone-Flat für Telefonate. Unbegrenzt gesurft wird hier aber natürlich ebenfalls. Darüber hinaus gibt es die coolen Prämien erst bei den DSL-Verträgen ab 50 MBit/s. Abgesehen davon profitierst du jedoch auch hier von den Angebotspreisen von 19,99 Euro für die ersten sechs Monate sowie der Rechnungsgutschrift von bis zu 175 Euro. Auf Wunsch und für einen Aufpreis kannst du dir übrigens ebenfalls einen passenden Router dazu mieten, alternativ verwendest du deinen eigenen.

Und auch die DSL-Tarife können sich sehen lassen

4K-TV & Enders Urban Grill – Diese starken Prämien werden dir geboten

Spannend an diesen Tarif-Angeboten sind auf jeden Fall auch die coolen Prämien zum kleinen Preis. Da gibt es zum einen den Enders Urban Grill plus REWE Geschenkkarte in Höhe von 100 Euro. Der Grill bietet dir mit Grillen, Kochen und Backen gleich drei Funktionen in einem Gerät. Betrieben wird dieser dabei mit einer Gasflasche oder Schraubkartusche. Die Geschenkkarte kann sowohl Online als auch in den verschiedenen REWE-Märkten eingelöst werden. In Kombination mit dem Grill holst du dir so einen coolen Bonus zum kleinen Preis. Denn für dieses Bundle zahlst du abhängig vom Tarif zwischen 49 Euro und 89 Euro.

Alternativ kannst du dich aber auch für einen 4K-TV als Prämie entscheiden. Dabei handelt es sich um einen 43 Zoll großen UHD-Fernseher von Samsung (GU43CU7179UXZG). Die geringe Größe macht das Gerät sicherlich nicht für jeden interessant, doch wenn du keinen Riesen-TV benötigst, bekommst du hier einen tollen Fernseher zum kleinen Preis. Das Samsung-Gerät kostet im Netz nämlich aktuell einzeln 439 Euro oder mehr. Beim Tarif zahlst du – je nachdem für welche Variante du dich entscheidest – jedoch nur 189 Euro bis 219 Euro für den 4K-TV obendrauf. Dieser besticht unter anderem mit einer tollen UHD-Auflösung inklusive der gängigen HDR-Formate und verfügt über gleich drei HDMI-Anschlüsse. Die Preise für die Extras gelten übrigens nur noch bis zum 16. Mai.

→ Alle Kabel- und DSL-Tarife im Angebot samt Prämien im Überblick