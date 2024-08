Jetzt zum halben Preis: Aldi verkauft hochwertige Kamera-Drohne zum Discountpreis

Ob du coole Videos und Fotos aus der Luft aufnehmen möchtest oder einfach nur Flugspaß haben möchtest – mit dieser Drohne bei Aldi kannst du beides haben. Und das Beste: Bei Aldi ist sie jetzt um und auf 150 Euro reduziert. Statt 300 Euro kostet sie also nur noch die Hälfte. Was die Drohne alles kann und wie gut der Preis ist, erfährst du hier.

Professionelle Videos auch von Laien: Das kann die Drohne

Stell dir vor, du bist an der Küste in Italien oder Frankreich und fliegst mit der Drohne an den rauen Felsen vorbei. Das Wasser spritzt links an der Kamera vorbei und du durchquerst eine enge Passage an den Klippen. Solche Bilder machst du mit keiner Kamera vom Boden aus! Die Drohne steuerst du grundsätzlich mit deinem Smartphone fern – ein Controller, mit dem du sie präzise lenken kannst, ist aber ebenfalls mit dabei. Dein Handy kannst du hier als Bildschirm einrasten.

Videos, die du mit der Drohne machst, werden in Full-HD aufgenommen und lassen sich so hervorragend für Social Media oder das virtuelle Urlaubs-Fotoalbum nutzen. Darüber hinaus verfügt die Drohne über eine Vielzahl praktischer Funktionen, um auch als Laienpilot tolle Videos aufzunehmen. Mit der Way-Point-Flight-Funktion etwa lässt sich vorab eine Route planen, die die Drohne von selbst abfliegt. Das ist zum Beispiel perfekt, wenn du eine spezielle Vorstellung eines Videos im Kopf hast und selbst nicht mit einem Controller in der Hand im Film auftauchen möchtest.

Bei Bedarf lässt sich die Drohne aber auch per Gesten steuern und mit der Auto-Schwebe-Funktion hält sie von allein eine bestimmte Höhe. Cool ist auch die sogenannte Follow-Me-Funktion, bei der die Drohne einem bestimmten Objekt – häufig dem Piloten selbst – per GPS-Signal automatisch folgt. So kannst du dich etwa automatisiert dabei filmen lassen, wie du mit einem Mountainbike durch die Berge fährst. Einen Kameramann braucht es dafür nicht.

50 Prozent Rabatt: Wir machen den Deal-Check

Schauen wir uns abschließend noch die Kosten genauer an. Die Drohne ist bei Aldi gerade 50 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 149 Euro (+ 5,95 Euro Versandkosten). Dafür, was die Drohne alles bietet, ist das ein richtig guter Preis. Deutlicher wird das noch beim Blick auf den Preisvergleich. Denn günstiger ist sie aktuell nirgendwo sonst zu haben.