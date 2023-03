Jetzt schon günstiger: Galaxy S23 mit 38 GB Telekom-Tarif & Buds2 Pro im Angebot

Bei Saturn wird Ostern in diesem Jahr anscheinend verfrüht gefeiert. Denn noch bis zum 10. April (23:59 Uhr) gibt es im Rahmen der Osterflyer-Aktion günstige Tarif-Deals abzugreifen. So kommst du etwa für 39,99 Euro im Monat an das Samsung Galaxy S23, plus Galaxy Buds2 Pro mit einem 38 GB Tarif von Telekom. Hierbei kannst du fast 500 Euro sparen! Alle Details zu dem Angebot bekommst du hier.

Galaxy S23 – Samsungs neues Top-Smartphone

Werfen wir zunächst einen Blick auf die beiden Geräte zum Tarif. Allen voran besticht das Angebot durch das Galaxy S23. Das neue Samsung-Smartphone überzeugt unter anderem mit seinem 6,1 Zoll großen AMOLED-Display. Dieses kommt nicht nur auf eine Pixeldichte von 422 ppi, sondern auch auf eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Zudem liegt das Handy aufgrund seiner kompakten Größe deutlicher besser in der Hand, als viele größere Modelle. Und auch beim Prozessor weiß das Galaxy S23 zu überzeugen. So wurde der neue Top-Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. verbaut, welcher in Kombination mit 8 GB Arbeitsspeicher für eine flüssige Nutzererfahrung sorgt.

Samsung Galaxy S23 Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 3.900 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 168 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S23 (8/256 GB): 1009 €, Galaxy S23 (8/128 GB): 949 € Marktstart Februar 2023

Weniger stark ist hingegen der Akku: Dieser kommt nämlich nur auf eine Kapazität von 3.900 mAh. Ein weiterer Kritikpunkt ist der geringe Speicher von 128 GB – dieser kann aufgrund des fehlenden microSD-Slots nämlich nicht nachträglich vergrößert werden. Dafür punktet das Galaxy S23 mit dem Schutz gegen Untertauchen nach IP68. Außerdem wird über die üblichen Standards rund um LTE, 5G, Bluetooth 5.3 sowie NFC für mobiles Zahlen gefunkt. Hobbyfotografen freuen sich zudem über die Hauptkamera mit 50 MP.

Neben dem Galaxy S23 bekommst du auch noch die Galaxy Buds2 Pro im Tarif-Bundle dazu. Diese punkten unter anderem durch einen hervorragenden Klang samt ANC und einen hohen Tragekomfort. Während du im Tarif-Angebote von Saturn einmalig 79 Euro für die beiden Geräte zahlst, kostet alleine das Smartphone im Netz mindestens 719 Euro. Für die Galaxy Buds2 Pro fallen hingegen noch mal 149 Euro an. Dies sorgt für eine heftige Ersparnis – doch dazu später mehr.

Telekom green LTE 38 GB – Der Tarif im Überblick

Bei dem Tarif werden dir für monatlich 39,99 Euro ganze 38 GB LTE-Datenvolumen im starken Telekom-Netz zur Verfügung gestellt. Dabei surfst du mit einer maximalen Bandbreite von 50 MBit/s. Hinzu kommt noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Neben den 79 Euro Gerätekosten für das Galaxy S23 und die Bluetooth-Kopfhörer fallen noch einmalige Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro an. Über einen simplen Trick kannst du jedoch noch mal 50 Euro extra sparen. Sende dafür einfach eine SMS mit „Bonus“ an die 22234 und hol dir den 50-Euro-Wechselbonus ab.

Fast 500 Euro Ersparnis? So günstig ist der Deal wirklich

Doch wie viel sparst du bei dem Tarif-Bundle genau? Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du auf Gesamtkosten in Höhe von 1.028,75 Euro. Einzeln kosten der Telekom-Tarif plus die Samsung-Geräte hingegen 1.497,75 Euro. Du sparst also ganze 469 Euro. Und auch ein Blick auf den Effektivpreis lohnt sich. Verrechnet man die Preise der Geräte mit den Gesamtkosten des Tarif-Bundles, kommst du auf effektive Kosten in Höhe von lediglich 6,70 Euro im Monat.

→ Samsung Galaxy S23 & Galaxy Buds2 Pro im Tarif-Bundle für 39,99 Euro im Monat