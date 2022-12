Smartes Zubehör bei tink: Hier gibt’s jetzt starke Advents-Rabatte – bis zu 60 Prozent

In der Vorweihnachtszeit konkurrieren die Onlineshops umso härter um deine Aufmerksamkeit. Wolltest du dein Smart Home um weitere Komponenten erweitern, könnte jetzt die ideale Gelegenheit sein. Zurzeit kannst du dir satte Rabatte auf smartes Zubehör bei tink sichern.

Starke Rabatte auf Smart Home Komponenten bei tink sichern

Passend zur Vorweihnachtszeit lockt der Smart-Home-Anbieter tink mit großen Preisnachlässen. Bis zu 60 Prozent Rabatt auf smartes Zubehör oder neue Smart-Home-Komponenten sind bei Käufen bis einschließlich 5. Januar 2023 möglich. Eine vollständige Liste aller reduzierten Artikel zu tinks Tinkmas-Aktion kannst du hier einsehen. Besonders rentabel sind die Angebotspreise smarter Heizkörper-Thermostate, egal ob Starter-Kit oder Zubehör-Set. Hast du bisher darauf verzichtet, deine Heizkosten smart zu optimieren, kannst du dein Zuhause jetzt preiswert aufrüsten. Dank smarten Heizkörper-Thermostaten lässt sich dein Verbrauch individueller anpassen, etwa durch intelligente Zeitpläne oder Fernsteuerfunktionen.

So kannst du dir zurzeit ein 6er-Set von Boschs Smart Home Heizkörper-Thermostaten für lediglich 389,95 Euro statt 479,90 Euro sichern. Ähnlich attraktiv präsentieren sich zwei Angebotssets des Herstellers tado. Ein Kombi-Set bestehend aus der tado Bridge und fünf smarten Heizkörper-Thermostaten ist zurzeit für 319,95 Euro erhältlich, sodass du über 15 Prozent auf das Set sparst. Noch größer ist die Ersparnis bei dem Kombi-Set aus tado Bridge sowie zehn smarten Heizkörper-Thermostaten. Hier kannst du rund 20 Prozent sparen, sodass du alle Komponenten für 699,95 Euro erhältst. Ideal also, wenn du viele Räume mit smarten Thermostaten ausstatten möchtest. Noch günstiger ist das Hombli Smart Radiator Thermostat Starter-Kit, das dank über 40 Prozent Rabatt lediglich 99,95 Euro kostet. Es beinhaltet die benötigte Bluetooth-Bridge sowie zwei smarte Heizkörper-Thermostate.

Jetzt satte Rabatte auf smartes Zubehör bei tink sichern

Auch Sicherheitstechnik stark reduziert

Die Wintermonate sind nicht nur die Zeit, in der am stärksten geheizt wird. Leider geschehen auch in der dunklen Jahreszeit vermehrt Einbrüche. Möchtest du dein Zuhause mit smarter Technik schützen, profitierst du jetzt bei vielen Angeboten bei tink. So kannst du dir zurzeit das kabellose 4K-Überwachungssystem Arlo Ultra 2 VMS5440 mit 50 Prozent Vergünstigung sichern.

Neben vier kabellosen Kameras, die du zur Überwachung anbringen kannst, wird dir gleich ein Google Nest Hub 2 mitgeliefert, auf dem du den Videofeed unkompliziert kontrollieren kannst. Das gesamte Set kostet dich dank Rabatt-Aktion lediglich 599 Euro. Benötigst du weniger einzelne Kameras, möchtest diese jedoch flexibel bedienen, ist das Abus Außenkamera 2er-Set vielleicht eine gute Wahl für dich. Dank Rabatt-Aktion sparst du 33 Prozent auf die schwenkbaren Außenkameras. Für 319,95 Euro kannst du dein Zuhause mit der Sicherheitstechnik ausstatten.