Jetzt nur 99 Euro: Acer-Monitor für Arbeit & Gaming zum Hammerpreis

Die Angebote der Woche bei Otto haben mal wieder ein richtiges Schnäppchen im Gepäck: Bis zum 30. Mai kommst du aktuell nämlich für nur 99 Euro (plus 2,95 Euro Versand) an einen 24 Zoll großen Monitor von Acer. Der Bildschirm eignet sich dabei hervorragend fürs Homeoffice. Doch auch Gelegenheits-Gamer könnten zu dem Gerät greifen. Immerhin verfügt der Monitor über eine Reaktionszeit von 1 ms und AMD FreeSync.

Wie bereits erwähnt, passt der 24 Zoll große Monitor von Acer perfekt ins Homeoffice oder Büro. Das liegt unter anderem an dem schicken ZeroFrame-Design samt kompaktem Standfuß. Selbst wenn dein Schreibtisch nicht übermäßig groß ist, sollte der Bildschirm dadurch einen Platz finden können. Der Monitor ist dabei neigbar, eine Höhenverstellung fehlt jedoch leider. Dafür können sich die AcerVisionCare-Funktionen wortwörtlich sehen lassen. Diese beinhalten unter anderem BlueLightShield und Flickerless, für lebendige Farben ohne Augenbelastung. Dadurch sollst du auch längere Zeit vor dem Monitor ohne Kopf- oder Augenschmerzen verbringen können.

Der Bildschirm kann ebenfalls so manchen Gelegenheits-Gamer zufriedenstellen. Ausgestattet mit einer Full-HD-Auflösung und einer Reaktionszeit von 1 ms bietet dir das verbaute LCD-Display nämlich ein gutes Gesamtpaket. Dieses wird außerdem von AMD FreeSync für möglichst flüssige Bilder erweitert. Lediglich die Bildwiederholungsfrequenz von bis zu 76 Hz könnte bei schnellen Games störend sein. Bei Otto wird diese zwar mit 100 Hz angegeben, Acer selbst gibt jedoch die niedrigere Frequenz an. Bei den Anschlüssen wird auf einen HDMI- sowie einen VGA-Stecker gesetzt. Im Lieferumfang ist für 99 Euro, plus 2,95 Euro Versandkosten, ein HDMI-Kabel inklusive. Der Energieverbrauch soll im Jahr rund 18 kWh betragen.

→ Acer 24-Zoll-Monitor für 99 Euro

Für einen Aufpreis von lediglich 20 Euro kannst du dir den Monitor übrigens auch als 27-Zoll-Variante auf den Schreibtisch stellen.

→ Acer 27-Zoll-Monitor für 119 Euro

Sony Gaming-Bildschirm ebenfalls im Angebot

Wenn du hingegen bereit bist, mehr Geld auszugeben und du einen waschechten Gaming-Bildschirm suchst, gibt es ein spannendes Gerät von Sony im Angebot bei Coolblue. Der 27 Zoll große Inzone M3 Monitor (SDMF27M30AEP) kostet dort aktuell nämlich 549 Euro – günstiger gab’s den Bildschirm zuvor noch nie im Netz! Und das Sony-Gerät bietet dir für diesen Preis einiges. Dadurch, dass der Monitor extra fürs Gaming entwickelt wurde, verfügt das IPS-Panel über eine Bildwiederholungsfrequenz von starken 240 Hz, eine Reaktionszeit von 1 ms sowie HDR-Support. Bei den Anschlüssen kannst du unter anderem auf zwei HDMI 2.1-Stecker zurückgreifen. Der USB 3.0 Typ-C-Slot sendet nicht nur Bildsignale, sondern kann ein passendes Gerät gleichzeitig ebenso aufladen. Im Gegensatz zum 99 Euro Schnäppchen-Bildschirm lässt sich der Sony-Monitor übrigens auch in der Höhe verstellen, was Nackenschmerzen vorbeugt. Die Energieeffizienzklasse A kann sich ebenfalls sehenlassen.

→ Sony Inzone M3 für 549 Euro