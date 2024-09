Jetzt nur 33 Euro: Deshalb gehört dieses Gadget in jeden Kofferraum und die Fahrradtasche

Wer einmal erlebt hat, wie ein platter Reifen den ersehnten Urlaub ins Wanken bringt, der weiß, wie wertvoll dieses Reise-Gadget sein kann. Auch bei ausgedehnten Fahrradausflügen oder für optimal aufgepumpte Fußbälle ist eine kompakte Akku-Luftpumpe unverzichtbar. Das Tolle daran: Dieser kleine Helfer muss gar nicht viel kosten! MediaMarkt bietet das nützliche Zubehör aktuell schon für günstige 33 Euro an.

Fahrrad-, E-Bike- und Autofahrer aufgepasst: Diese Akku-Luftpumpe ist ein Muss für jede Reise

Viele kennen noch die gute, alte Fahrradpumpe, die früher oft am Rahmen der Räder angebracht war. Unterwegs konnte man so einen platten Reifen schnell wieder auf den erforderlichen Druck bringen. Vorausgesetzt, das Loch war nicht zu groß. Doch die Pumpe fiel dem Rotstift zum Opfer. Da viele Zweiräder – insbesondere E-Bikes – nun Autoventile haben, lässt sich Luft auch an der Tankstelle nachfüllen. Es geht aber bequemer, schneller und einfacher. Der Mi Portable Air Compressor 1S von Xiaomi ist, wie der Name andeutet, ein Mini-Kompressor. Im Inneren wird per Akku ein Druck erzeugt, der dann an den Reifen von E-Bike, Auto oder Motorrad abgegeben werden kann. Du bist somit auch für die nächste Reise ideal ausgestattet und verhinderst bei einem platten Reifen auf der Fahrt, dass gleich der gesamte Urlaub in den Bach fällt.

MediaMarkt bietet jetzt dieses wichtige Reise-Gadget mit dem etwas sperrigen Namen günstig an. Für nur 33 Euro bekommst du den praktischen und handlichen Helfer für unterwegs. Ursprünglich waren es einmal rund 60 Euro (UVP).

Autoreifen aufpumpen wird zum Kinderspiel mit dem Xiaomi Air Comressor 1S.

Eine Akkuladung reicht für 9 Fahrradreifen – auch für Autoreifen geeignet

Die Power ist sogar für Autoreifen ausgelegt, reicht aber natürlich auch für Fahrradreifen, Federgabeln und vieles mehr aus. Dadurch ist das Gadget nicht nur ein Muss für alle Radfahrer, sondern auch der ideale Begleiter für die nächste Reise mit dem Pkw. Einmal im Urlaubsort angekommen, musst du Luftmatratzen dann ebenfalls nicht mehr mit dem Mund aufpusten und auch Fußbälle sind flott wieder prall und rund. Das Gadget bietet 5 verschiedene Modi an, die entsprechend dem Ziel angepasst sind.

Laut Hersteller reicht eine vollständige Akkuladung (14,8 Wh) der angebotenen 2022er-Version des Geräts für bis zu 9 Fahrrad- oder 2 Autoreifen komplett. Wenn du nur nachfüllst, werden es entsprechend mehr. Bis zu 10,3 bar Druck soll das handliche Gadget aufbauen können. Einmal am Ventil angeschlossen, zeigt der Mi Portable Air Compressor den vorhandenen Luftdruck auf dem Display an. Mit wenigen Handgriffen ist der E-Bike-Reifen innerhalb von drei Minuten wieder voll. Und ist die Druckluftpumpe leer, lässt sie sich per USB-C-Anschluss wieder aufladen. Cool: Auch eine LED-Taschenlampe ist mit dabei.

Die Bewertungen der Nutzerschaft lassen sich sehen. Laut der Xiaomi-Website ist das Gadget mit 5/5 perfekt bewertet. Bei MediaMarkt wird eine Wertung von 4,8 angegeben. Im Lieferumfang sind neben dem Gerät selbst diverse Aufsätze für die üblichen Ventile, ein Ladekabel und auch ein Aufbewahrungsbeutel enthalten. Das Reise-Gadget war zwar durchaus schon mal minimal günstiger, der aktuelle Angebotspreis von 33 Euro bei MediaMarkt ist aber dennoch ein Top-Deal und im Netz momentan ungeschlagen. Die Lieferung ist außerdem kostenfrei.