Jetzt nur 19 Euro: Digitale Parkscheibe bei Amazon!

Einmal an der Innenseite der Frontscheibe angebracht, stellt sich eine digitale Parkscheibe ganz automatisch ein. Vorbei sind die Zeiten, in denen du die Parkscheibe vergisst und dir deshalb ein Knöllchen droht. Und das Beste: Amazon verkauft eine solche elektronische Parkscheibe aktuell schon für nur 18,99 Euro (Nur für Prime-Kunden am Prime Day).

Darum lohnt sich eine elektronische Parkscheibe

Im Angebot für 18,99 Euro ist dabei eine elektronische Parkscheibe der Marke OOONO. Diese wird über zwei kleine Magnete mit Klebepunkten ganz simpel an die Innenseite deiner Frontscheibe geklebt. Der Vorteil hierbei: Über die Magnethalterung kannst du die kompakte Parkscheibe jederzeit abnehmen – etwa, wenn du deine Scheibe von innen putzen möchtest. Generell ist die Einrichtung damit auch schon quasi abgeschlossen. Du musst sonst nämlich nur vor dem ersten Einsatz kurz die richtige Uhrzeit einstellen und dies lediglich bei künftigen Batteriewechseln wiederholen. Sonst geht alles automatisch und eine App oder sonstigen Schnickschnack braucht es nicht.

Einmal angebracht, musst du dir künftig ohnehin kaum Gedanken mehr über Knöllchen machen, denn die elektronische Parkscheibe stellt sich ganz von allein! Sobald du parkst, wird nämlich automatisch die aktuelle Uhrzeit eingestellt und angezeigt. Du musst somit nur darauf achten, rechtzeitig zurückzukommen. Selbstverständlich kannst du über Knöpfe auf der Rückseite aber ebenso manuell eine bestimmte Zeit einstellen. Und das wichtigste: Selbstverständlich ist die elektronische Parkscheibe zugelassen und kann ohne Bedenken genutzt werden.

Für nur 19 Euro: Amazon sorgt für Schnäppchen

Eine elektronische Parkscheibe kann sich also wirklich für jeden Autofahrer lohnen – insbesondere aktuell. Denn derzeit gibt es das Gadget bei Amazon richtig günstig. Der Versandhändler verkauft die Parkscheibe jetzt für lediglich 18,99 Euro. Für einen Euro mehr bekommst du allerdings auch die Bestseller-Variante der Firma needit. Die hat bei über 48.000 Rezensionen weltweit eine Durchschnittsbewertung von 4,7.

→ OOONO Digitale Parkscheibe für 18,99 Euro

→ needit Digitale Parkscheibe für 19,99 Euro