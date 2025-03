Ich liebe es, mit meinem E-Bike zu fahren. Vor allem an Sommertagen in der Abenddämmerung ist es eines der befreiendsten Gefühle, nahezu ohne Anstrengung in Richtung Sonnenuntergang zu fahren. Einfach den Fahrtwind spüren und die Aussicht genießen: So frei und entspannt kann man sich auf dem Sattel eines E-Bikes fühlen. Wenn du auch diese Erfahrung machen und dafür nicht zu viel Geld ausgeben möchtest, empfehle ich dir, bei Otto vorbeizuschauen. Denn hier ist jetzt ein E-Trekkingbike erstaunlich günstig zu haben.

Das hat das E-Bike-Schnäppchen zu bieten

Bei Otto kommst du jetzt erstaunlich günstig an ein E-Bike der Marke Touroll. Statt 1.599 Euro (UVP) werden jetzt nur noch 747,12 Euro fällig. Dafür bekommst du ein schickes E-Trekkingrad, bei dem der Akku unscheinbar im Rahmen versteckt ist. Die 27,5-Zoll-Premium-Gummireifen des J1 ST E-Bikes sind für unterschiedlichste Untergründe geeignet. Sowohl über die Straße als auch über Feldwege bringt dich das elektrifizierte Fahrrad somit stabil und sanft. Dazu ist das Fahrrad mit einer 7-Gang-Kettenschaltung ausgestattet, die dir das Bergauffahren zusätzlich erleichtert.

So sieht das Touroll Trekking-E-Bike aus

Unterstützt wirst du außerdem von einem 250W-Motor für bis zu 25 km/h. Eine Akkuladung des Touroll J1 ST E-Bikes reicht weiterhin für Fahrten bis zu 100 Kilometer aus. Es kommt aber natürlich immer darauf an, welche Unterstützungsstufen du nutzt und durch welches Terrain du dich bewegst. Die tatsächliche Reichweite kann somit auch kürzer ausfallen. Insgesamt stehen dir fünf Unterstützungsstufen zur Verfügung, die du auf dem LCD-Display ablesen kannst. Auch deine aktuelle Geschwindigkeit wird hier angezeigt. Und ganz wichtig: Das knapp 27 Kilogramm schwere E-Rad ist mit StVZO-zertifizierter Beleuchtung und einem stabilen Gepäckträger ausgestattet. Der Fahrt durch die Stadt zum Supermarkt steht also ebenso wenig im Weg, wie der Tour durch den Wald.

Über die Hälfte reduziert: So gut ist der Preis

Blicken wir abschließend noch auf den Preis. Vom UVP (1.599 Euro) zieht Otto gerade 53 Prozent ab. Dadurch stehen für dich nur noch 747,12 Euro auf der Rechnung. Der Versand ist zudem kostenfrei. Das ist keine Selbstverständlichkeit bei Lieferungen dieser Größe. Und auch sonst ist dies definitiv ein top Preis für das E-Bike, welches in 6 bis 7 Werktagen zu dir geliefert wird.