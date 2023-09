Jetzt für 800 statt 2.100 Euro: Dieser OLED-Fernseher ist besonders

Das Objekt der Begierde nennt sich LG evo Posé und fällt unter die Kategorie OLED-TV. Durch die moderne Technologie, bei der jedes Pixel einzeln aufleuchtet, sind sehr realistische und brillante Farben möglich – und dunkle Bereiche sind echt schwarz. Doch anders als die meisten Fernseher steht der 4K-TV LG evo Posé auf vier Stelzen direkt auf dem Boden. Einen TV-Schrank oder ähnliches braucht es also nicht. Bei Expert gibt es den extravaganten OLED-Fernseher jetzt für 997 Euro und dank 200 Euro Cashback rutscht er unter die 800-Euro-Grenze – ein top Preis für den TV, der zuvor noch nie so günstig erhältlich war.

LG OLED-TV evo Posé: Das bietet der Fernseher der besonderen Art

Bei dem OLED-Fernseher von LG (42LX1Q9LA.AEU) handelt es sich definitiv um ein Premium-Gerät, das normalerweise über 2.000 Euro kostet (UVP). Das freistehende Design macht den 4K-TV zu einem absoluten Blickfang in jedem Raum. Der Rahmen ist in einem angenehmen Beige-Farbton gestrichen und verleiht deinem Wohnzimmer einen stilvollen Touch. Und auch die Rückseite ist dafür gemacht, gesehen zu werden. Dadurch lässt sich der Edel-TV auch mitten im Raum platzieren, ohne dass eine unschöne dunkle Rückseite mit allerlei Anschlüssen die Optik zerstört. Die Kabel können in den Beinen versteckt werden, sodass kein Wirrwarr entsteht. Außerdem befindet sich auf der Rückseite ein Fach, in dem Zeitschriften, Bücher und Co. schick in Szene gesetzt werden können.

LG OLED-TV evo Posé im Angebot – so sieht der Fernseher von hinten aus

Aber auch technisch ist der OLED-TV auf absolutem High-End-Niveau. So ist ein extra helles Bild mit echten Farben möglich. Der verbaute AI-Prozessor verbessert das Bild zusätzlich. Die Bildschirmdiagonale von 42 Zoll ist dabei groß genug für einen Filmabend – ohne gleich zu wuchtig zu sein. Selbstverständlich löst das Display in 4K auf und ist somit auch gestochen scharf. Weiterhin cool ist darüber hinaus die Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz, die selbst bei schnellen und plötzlichen Bewegungen auf dem Bildschirm für ein flüssiges Erlebnis sorgt.

Mehr als 50 Prozent Rabatt: So gut ist der Preis wirklich

Werfen wir noch einen Blick auf den Preis. Während der UVP des Geräts bei über 2.000 Euro liegt, ist der Fernseher gerade bei Expert für 997 Euro bereits um die Hälfte reduziert. Versandkosten fallen übrigens nicht an. Dank einer aktuellen Cashback-Aktion von LG kannst du aber noch einmal 200 Euro sparen. Kaufst du den OLED-TV bis zum 5. November und registrierst ihn bis zum 19. November auf dieser Seite, erhältst du die 200 Euro auf dein angegebenes Konto überwiesen. Dadurch entsteht ein verrechneter Preis von 797 Euro, den es so noch nie zuvor gegeben hat.

Überprüfen lässt sich das im Preisverlauf (siehe unten). Aber Obacht: Auch wenn die Cashback-Aktion noch eine Weile läuft, kann sich der Preis oder Bestand bei Expert schnell wieder ändern – du solltest also nicht zu lange warten. Du möchtest einen größeren Bildschirm? Dann gibt’s den Fernseher bei Expert aktuell auch in 55 Zoll zum Bestpreis für 1.699 Euro (zzgl. 44,90 Euro Versandkosten, minus 200 Euro Cashback).

