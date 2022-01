Jetzt Bonus sichern: Musik und Apps mit Extra-Guthaben günstiger kaufen

Wenn es darum geht, iTunes-Guthaben mit kostenlosem Bonus zu ergattern, kannst du in der laufenden Woche von gleich drei Sonderaktionen bei verschiedenen Einzelhändlern profitieren. Der Vorteil: Du kaufst Guthaben für Inhalte bei iTunes oder im Apple App Store, bekommst aber kostenlos einen Bonus von bis zu 15 Prozent. Wir zeigen dir, was du dafür tun musst und vor allem wo genau du die passenden Guthabenkarten mit Gratis-Extra kaufen kannst.

Kaufland: Bis zu 15 Prozent Bonus-Guthaben – nur noch bis Mittwoch

Das interessanteste Angebot hält in der laufenden Woche Kaufland bereit. In den rund 700 Filialen des Unternehmens kannst du dir noch bis Mittwoch, 12. Januar 2022, iTunes- und App Store-Geschenkkarten mit bis zu 15 Prozent Extra-Guthaben sichern. Den höchsten Bonus gibt es genau dann, wenn du dich für die 100-Euro-Geschenkkarte entscheidest. Über einen zusätzlichen Code auf dem Kassenbon erhältst du 15 Euro Extra-Guthaben, kannst in Summe also 115 Euro nutzen, um Musik bei iTunes oder Apps aus dem App Store herunterzuladen. Entscheidest du dich für eine Guthabenkarte im Wert von 50 Euro, gibt es 5 Euro Bonus. Bei der Guthabenkarte im Wert von 25 Euro sind es hingegen nur 1,25 Euro kostenloses Extra-Guthaben.

Edeka und Marktkauf: 10 Prozent Guthaben-Bonus für iTunes

Ebenfalls in der laufenden Woche mit neuen iTunes-Bonusaktionen am Start: Edeka und die zugehörige Tochtergesellschaft Marktkauf. Noch bis zum 15. Januar 2022 erhältst du auf alle Guthabenkarten im Wert von 25, 50 und 100 Euro immerhin 10 Prozent iTunes-Guthaben kostenlos dazu. Es winken also 2,50 Euro, 5 Euro oder 10 Euro als kostenloses Extra. Allerdings nur, wenn du die gekauften Guthabenkarten bis zum 29. Januar 2022 auch einlöst. Andernfalls entfällt der iTunes Bonus ersatzlos.

Wichtig: Es kann sein, dass die Aktion bei Edeka und Marktkauf nicht bundesweit in jeder Filiale gültig ist. Deswegen solltest du einen prüfenden Blick in das Wochenprospekt deines Marktes werfen. Dort wird in der Regel auf alle gültigen iTunes-Aktionen hingewiesen. Alternativ kann es auch helfen, das Personal in deiner Filiale um Rat zu fragen.

Budni ebenfalls mit 10-Prozent-Special

Primär in Norddeutschland rund um Hamburg ist die Drogeriekette Budni aktiv. Und auch dort kannst du noch bis zum 15. Januar 2022 10 Prozent Bonusguthaben beim Kauf von iTunes-Geschenkkarten abstauben. Allerdings nur auf Karten mit einem Wert von 25 oder 50 Euro. Die 100-Euro-Karte ist hier außen vor. Auch bei Budni gilt: Den iTunes-Bonus gibt es automatisch nur dann, wenn du die von dir gekaufte(n) Guthabenkarte(n) spätestens am 29. Januar 2022 einlöst.

Eine Übersicht zu allen iTunes-Bonus-Aktionen haben wir auf unserer passenden Ratgeber-Seite für dich zusammengetragen. Hier erfährst du unter anderem auch, wie du deine iTunes- und / oder App Store-Guthabenkarten einlösen kannst. Aktuelle Bonus-Aktionen für Play Store Guthaben auf Android-Smartphones sind uns übrigens leider nicht bekannt. Kennst du eine? Dann zögere bitte nicht, uns einen kurzen Hinweis zukommen zu lassen, damit wir unsere News an dieser Stelle aktualisieren können.