Jetzt bei Netto: Balkonkraftwerk mit unglaublichen 79 Prozent Rabatt

Tipps, um den Stromverbrauch kleinzuhalten, findet man im Internet reichlich. Die bequemste und vor allem nachhaltigste Methode ist aber vermutlich ein Balkonkraftwerk. Hiermit kannst du, auch wenn du kein Hausbesitzer bist, dir die Energie der Sonne zunutze machen und von Solarpanels deinen eigenen Strom produzieren lassen. Normalerweise reißen solche Kraftwerke ein riesiges Loch in die Kasse und lohnen sich erst nach längerem Gebrauch. Bei Netto kommst du allerdings gerade schon an eine steckerfertige Solaranlage mit einem ordentlichen Rabatt von 79 Prozent. Kostenpunkt? Keine 400 Euro!

Zu haben ist ein 830/800 Watt Balkonkraftwerk. Die Leistung ist hier aufgeteilt auf zwei Module mit einer Leistung von jeweils 415 Watt. Der Hersteller Veska verspricht, dass die Anlage innerhalb von wenigen Minuten aufgebaut und betriebsbereit ist. Eine Abnahme durch einen Elektriker ist durch die gedrosselte Ausgangsleistung von 800 Watt nicht nötig. Du hast dabei die Qual der Wahl, ob du sie auf dem Hausdach, der Garage oder dem Balkon installieren möchtest.

Veska stellt auch bei schlechten Lichtverhältnissen einen hohen Energieertrag in Aussicht, was vor allem bei instabilem deutschem Wetter wichtig ist. Der erzeugte Strom wird dann direkt in deinen Haushalt eingespeist. Da die Solaranlage über ein WLAN-Modul verfügt, kannst du über eine App immer die Leistung und den Status deines Moduls in Echtzeit verfolgen und einsehen.

Dieses Balkonkraftwerk bekommst du schon für 299,99 Euro

So lassen sich laut dem Hersteller bis zu 390 Euro Stromkosten pro Jahr sparen. Das Besondere: Ein Rabatt von 79 Prozent drückt den Preis für das Balkonkraftwerk aktuell von 1.489 Euro auf nur 299,99 Euro runter. Die Investition hat sich also bereits nach einem Jahr mehr als gelohnt, weshalb dieses Angebot definitiv auch für den kleinen Geldbeutel interessant ist. Der Preisvergleich macht deutlich: Netto liefert dir hier trotz Versandkosten von insgesamt 75,95 Euro eindeutig das beste Angebot.

2.000 Watt Ausgangsleistung gefällig?

Wenn du mehr Power willst, hat Netto noch ein weiteres Balkonkraftwerk mit insgesamt vier Paneelen für dich in petto. Dieses liefert dir eine Ausgangsleistung von 2.000 Watt, weshalb für die Inbetriebnahme ein Elektriker vor Ort sein muss. Der Hersteller Veska verspricht auch hier eine hohe Effizienz, selbst bei schlechten Wetterverhältnissen. Dank der starken Leistung sollst du hier bis zu 860 Euro im Jahr von deiner Stromrechnung sparen können.

Netto hat hier ebenfalls ordentlich am Preis geschraubt, sodass jetzt nur noch 849,99 Euro statt 2.799 Euro auf der Rechnung stehen. Du siehst: Wenn du bereit bist, mehr zu investieren, hat sich in der Theorie auch dieses Kraftwerk bereits nach einem Jahr bezahlt gemacht. Hier zeigt uns der Preisvergleich allerdings, dass du bei Otto sogar nur 799 Euro für das stärkere Kraftwerk zahlst.