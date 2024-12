Jetzt bei Aldi: Saugroboter zu Kampfpreisen abstauben

Möchtest du dir einen Saugroboter anschaffen, kann das mit ziemlich hohen Kosten verbunden sein. Vor allem dann, wenn du einfach bei einem beliebigen Händler bestellst. Aldi bietet aktuell jedoch einige Saug- und Wischroboter von Dreame und Roborock zu richtig guten Preisen an. Welche Modelle im Angebot sind und wie viel du zahlen musst, um nie wieder selbst Staubsauger und Wischmopp in die Hand nehmen zu müssen, erfährst du jetzt.

Aldi schmeißt Dreame zum Bestpreis raus

Als erstes Angebot stellen wir dir den Dreame D9 Max vor. Dieser Saug- und Wischroboter navigiert per Laser durch dein Zuhause und überwindet Hindernisse wie Türschwellen von bis zu zwei Zentimetern. Er klettert so auch auf Teppiche und seine Saugkraft von 4.000 Pa sagt Staub und Krümeln den Kampf an. Dabei kannst du die Power und den Wasserdurchfluss passend zum Untergrund und dem Grad der Verschmutzung einstellen.

Der Akku, mit einer Kapazität von 5.200 mAh, soll laut Hersteller für Flächen von bis zu 250 m² ausreichen. Sollte dem Roboter zwischendurch doch mal der Saft ausgehen, kehrt er automatisch in seine Ladestation zurück. Nach dem Ladevorgang putzt er an der Stelle weiter, wo er aufgehört hat. Der D9 Max kommt ohne Absaugstation und so musst du ihn regelmäßig manuell reinigen und entleeren.

Dreame schreibt für den Saugroboter einen UVP von 259 Euro aus. Das ist an sich schon ein echt guter Preis. Allerdings streicht Aldi jetzt noch 34 Prozent von diesen Kosten, sodass nur noch 169 Euro auf der Rechnung stehen. Damit schrammt der Discounter nur um wenige Cent am absoluten Tiefstpreis vorbei. Der Preisvergleich zeigt uns auch, dass du den Roboter bei keinem anderen Händler günstiger bekommst. Daran ändern auch die 5,95 Euro Versandkosten nichts. Der D9 ist zwar etwas wartungsintensiver als andere Modelle, allerdings ist er für diesen Preis ein spannendes Einsteigergerät.

Wenn du lieber einen Roboter inklusive Absaugstation haben möchtest, wirf einen Blick auf den Dreame Mova E20 Plus. Hier schreibt Aldi einen Preis von 229 Euro aus. Mit einer Saugleistung von 5.000 Pa hat dieser Roboter etwas mehr Power. Allerdings schwächelt der Akku des Saugers mit einer Kapazität von 3.200 mAh vermutlich schneller als die Batterie des D9 Max.

Roborock-Saugroboter inklusive Absaugstation

Wie oben bereits erwähnt, gibt es bei Aldi auch Saugroboter von Roborock zu guten Preisen. Den Q5 Max+ etwa. Das Gerät kommt inklusive Absaugstation, aufgrund der du bis zu sieben Wochen ohne manuelle Reinigung auskommst.

Der Roboter steuert per LiDAR-Navigation zielsicher durch dein Zuhause. Die Saugleistung von 5.500 Pa befreit deine Böden und Teppiche effizient von Schmutz. Hier ist ebenfalls eine 5.200-mAh-Batterie verbaut, dank jener der Q5 Max+ rund 240 Minuten ohne Unterbrechung reinigen soll. Hier zahlst du jetzt 239 Euro und sparst dir ganze 40 Prozent auf den UVP. Aldi ist somit auch hier, trotz 5,95 Euro Versandkosten, der günstigste Händler im Netz.

Wenn du bereit bist, etwas mehr Geld zu investieren, könnte der QRevo MaxV (zum Datenblatt) deinen Ansprüchen gerecht werden. Der Saug- und Wischroboter kommt mit einer Saugkraft von 7.000 Pa sowie einer intelligenten Hinderniserkennung und mehreren Reinigungsmodi daher. Bei Aldi musst du für das Gerät jetzt 799 Euro, statt 999 Euro, zahlen. Der Blick auf den Preisvergleich lohnt sich hier besonders. Dieser zeigt dir nämlich, dass du den Roboter bei MediaMarkt ganze 100 Euro günstiger bekommst.

Du siehst: Aldi bietet dir aktuell eine gute Auswahl an Saugrobotern, die in jedes Budget passen sollten. Wenn einer deiner Neujahrsvorsätze „Weniger selbst Putzen“ lautet, ist jetzt also der richtige Zeitpunkt gekommen, um dir eine solche technische Haushaltshilfe zuzulegen.