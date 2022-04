Jetzt bei Aldi: Jeep Trekking-E-Bike zum Traumpreis kaufen

Das nächste E-Bike-Schnäppchen bei Aldi ist da. Ab sofort kannst du über den Onlineshop des Discounters ein Jeep Trekking-E-Bike zum deutlich reduzierten Preis kaufen. Und zwar sowohl in einer Herren- (TMR 7000), als auch in einer Damen-Ausführung (TLR 7010). Aber lohnt sich dieser Deal wirklich? Wir haben für dich den Preis-Check gemacht.

Jeep Trekking-E-Bike bei Aldi kaufen

Ausgestattet ist das E-Bike der Elektro Mobile Deutschland GmbH aus Offenburg mit einem 44 (Damen) oder 48 Zentimeter (Herren) großen Alu-Rahmen. Am Vorderrad ist eine Federgabel für hohen Fahrkomfort montiert, für Sicherheit sorgen sowohl vorne als auch hinten moderne Scheibenbremsen. Zur weiteren Ausstattung gehören eine 7-Gang-Kettenschaltung (Shimano Tourney), 28 Zoll große Laufräder und ein LCD-Display, das neben der Geschwindigkeit auch Hinweise auf die zurückgelegte Strecke und natürlich zum Akkustand liefert.

Das Jeep Trekking E-Bike in der Ausführung für Herren.

Beim Motor für die elektrische Trittunterstützung setzt der Hersteller auf ein 250-Watt-Modell von Xiongda mit einem Drehmoment von 40 Nm. Montiert ist er am Heck, was sich schonend auf den Verschleiß der Kette auswirkt. Denn die Kraft wird direkt an der Hinterachse erzeugt. Der Akku ist zwar in den Rahmen integriert, lässt sich zum Aufladen nach Öffnen einer Diebstahlsicherung aber entnehmen und separat aufladen. Er bietet eine Kapazität von 374 Wh (10,4 Ah), was laut Herstellerangaben unter optimalen Bedingungen für eine Reichweite von bis zu 80 Kilometern reichen soll. Die gewünschte Stufe der Trittunterstützung lässt sich über einen Daumenschalter einstellen.

Das Jeep Trekking E-Bike in der Ausführung für Damen.

Das zulässige Gesamtgewicht gibt der Hersteller mit 130 Kilogramm an, ein Ladekabel ist im Lieferumfang inklusive. Aldi gewährt eine Garantie von 5 Jahren auf den Rahmen und 2 Jahre auf alle sonstigen Bestandteile – Verschleißteile ausgenommen.

Was kostet das Jeep Trekking-E-Bike?

Geeignet ist das Jeep Trekking-E-Bike nicht nur für entspannte Radtouren am Wochenende, sondern auch als Fahrrad im Stadtverkehr auf dem Weg ins Büro. Aldi bietet es über seinen Onlineshop ab sofort zu einem Preis von 1.499 Euro an. Das sind 800 Euro weniger als über den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) empfohlen. Zusätzliche Versandkosten fallen bei Aldi nicht an.

Allerdings: Der Hersteller selbst bietet die beiden Ausführungen des Fahrrads derzeit eenfalls schon mit einem Rabatt für knapp 2.000 Euro an. In anderen Webshops werden aktuell für die Herren-Variante mindestens 1.989 Euro fällig, während für die Damen-Ausführung mindestens 1.599 Euro zu zahlen sind. Nach der Lieferung musst du nur noch die Pedale anschrauben, den Lenker richten und den Sitz der wichtigsten Schrauben prüfen, schon kann es losgehen.

