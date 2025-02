Jeder will es: Dieses gehypte Küchengerät ist jetzt fast 70 Prozent günstiger

Bei dem Gadget handelt es sich um den OptiGrill „GC705D“ von Tefal. Ursprünglich wurde der Kontaktgrill für 309,99 Euro angeboten. Doch aktuell senkt MediaMarkt den Preis um satte 68 Prozent, sodass du die praktische Küchenhilfe jetzt für nur 99 Euro ergattern kannst. Welche Funktionen das Gerät mitbringt und ob sich der Deal wirklich lohnt, sehen wir uns nun genauer an.

Tefal OptiGrill: Hierfür ist er perfekt

Liebäugelst du schon länger mit einem OptiGrill, bisher war er dir aber zu teuer? Dann ist das aktuelle Angebot bei MediaMarkt vielleicht etwas für dich. Denn dank 68 Prozent Rabatt ist er nun endlich bezahlbar. Weitere Details zum Preis bekommst du am Ende des Artikels. Schauen wir zuerst, was der Kontaktgrill eigentlich alles kann.

Über 200 Euro Rabatt – Original OptiGrill für nur 99 Euro

Der Tefal GC705D OptiGrill ist das perfekte Tool in der Küche, wenn du gerne Geflügel, Steaks, Fisch, (Veggie)-Würstchen und -Burger oder Sandwiches isst. Denn für jede dieser Speisen verfügt der OptiGrill über ein voreingestelltes Programm. Je nach Dicke des Grillguts, passt der OptiGrill automatisch die Temperatur und Garzeit an, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.

Passend dazu: So schlägt sich der Tefal OptiGrill Elite im Test

Auf Wunsch bist du aber auch ganz frei. Möchtest du etwa Grillkäse, Grillgemüse, Kartoffeltaschen und Co. mit dem Kontaktgrill garen, kannst du auch in den manuellen Modus wechseln. So lässt sich der OptiGrill wie ein normaler (Kontakt-)grill in der Küche nutzen – schöne Grillstreifen garantiert. Eine Auftaufunktion hilft zudem, um gefrorene Lebensmittel schonend für die weitere Verarbeitung vorzubereiten.

Insgesamt verfügt der OptiGrill dabei über eine Grillfläche von 30 × 20 Zentimetern und bietet so genügend Platz für zwei bis drei Steaks nebeneinander. Nach dem Kochen lassen sich die Grillplatten und der Tropfbehälter abnehmen und in der Spülmaschine reinigen. So bleibt der Reinigungsaufwand gering.

Über 200 Euro Rabatt: So gut ist der Preis

Und nun noch einmal zum Preis. Statt über 300 Euro kostet der OptiGrill jetzt nur noch 99 Euro bei MediaMarkt. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 68 Prozent. Versandkosten fallen darüber hinaus nicht an. Richtig gut wird das Angebot aber vor allem mit Blick auf den Preisvergleich und -verlauf. Denn hier ist zu sehen, dass aktuell kein anderer Anbieter günstiger ist. Und generell war der Kontaktgrill in der Vergangenheit selten preiswerter zu haben. Der Zeitpunkt ist also ebenso opti, wie der Grill.