Diese Soundbar von JBL kostet jetzt weniger als 100 Euro

Satte 34 Prozent streicht Saturn aktuell vom UVP der JBL SB 120 Soundbar. Durch den aktuellen Mehrwertsteuer-Rabatt stehen nur noch 93,28 Euro statt einst 169 Euro auf dem Preisschild. Was der schlanke TV-Lautsprecher fürs Geld bietet und wie gut der Preis tatsächlich ist, schauen wir uns genauer an.

Soundbar von JBL: Integrierter Subwoofer liefert kräftige Bässe

Die JBL-Soundbar bietet ein schlichtes Design in Schwarz und fügt sich dadurch in so gut wie jedes Wohnzimmer unauffällig ein. Du hast außerdem die Wahl, ob du die Lautsprecher-Leiste auf den TV-Schrank stellst oder mithilfe der mitgelieferten Halterung an der Wand montierst. Weiterhin mit dabei ist eine Fernbedienung, mit der du den Sound bequem vom Sofa aus steuerst.

→ Lesetipp: Soundbar oder Surround System – So machst du deinen Fernseher laut

Blechernem und schwachem Klang deines Fernsehers wirkst du mit der Soundbar entgegen. Hier ist direkt ein Subwoofer integriert, der bei actionreichen Filmen für ordentlich Wumms sorgt. Im Gegensatz zu vielen anderen Soundbars musst du dadurch nicht noch einen externen Subwoofer aufstellen, sondern kannst einiges an Platz sparen. Cool ist ebenso der Audio-Modus zur Verbesserung der Stimmwiedergabe. Sind die Hintergrundgeräusche in Filmen zu laut, kommt es oft vor, dass man Gespräche kaum mehr versteht. Aktivierst du die entsprechende Funktion mit der Fernbedienung, verpasst du nichts mehr von der Story.

Weiterhin praktisch: Du kannst die Soundbar auch als reinen Lautsprecher in deinem Wohnzimmer verwenden. Verbinde dich dafür einfach per Bluetooth mit dem Gerät und streame deine Lieblings-Musik oder -Podcasts direkt vom Smartphone oder Tablet. Die Installation soll dabei einfach sein, denn du musst nur ein HDMI-Kabel (im Lieferumfang enthalten) mit dem Fernseher verbinden.

Der Preis im Check: Keiner ist aktuell günstiger

Schauen wir abschließend noch auf den Preis. Statt 169 Euro kostet die Soundbar jetzt weniger als 95 Euro bei Saturn (nach Rabatt-Abzug im Warenkorb). Schon ohne die Aktion war der Preis auf 111 Euro reduziert. Aber ist das wirklich so gut? Zum Vergleich schauen wir, was andere Anbieter für das Produkt verlangen (siehe unten). Und hier ist nur MediaMarkt, wo die Aktion ebenfalls läuft, gleichauf – die Preise der beiden Marken unterscheiden sich aber meist nicht. Alle anderen Shops verlangen 50 Euro und mehr für die JBL SB 120 Soundbar. Somit machst du momentan bei Saturn ein gutes Schnäppchen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt