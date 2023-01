JBL Link Portable: Hier ist der smarte Bluetooth-Lautsprecher mit 360°-Sound richtig günstig

Der JBL Link Portable ist kein gewöhnlicher Bluetooth-Lautsprecher. Vielmehr handelt es sich dabei um einen Smart Speaker – also einen Lautsprecher, der sich auch via Sprachassistent steuern lässt. Außerdem verbindest du dich nicht nur per Bluetooth mit der Box, sondern kannst sie auch in dein WLAN integrieren und so von einer stabileren Verbindung im ganzen Haus sorgen. Alle Details zum Deal findest du hier.

Smarter Speaker mit 360-Grad-Klang und Sprachassistent

JBL Link Portable ist ein Smart Speaker mit einem schickem Stoff-Design in Grau. Er bietet kräftigen 360-Grad-Sound in alle Richtungen und sorgt so für einen guten Raumklang. Musik spielst du über verschiedene Wege ab. So kannst du einerseits ganz klassisch eine Playlist von deinem Handy via Bluetooth starten. Du kannst aber auch per integriertem Google Assistant deine Lieblings-Songs per Sprachbefehl abspielen. Dadurch musst du nicht immer dein Smartphone zur Hand nehmen, sondern kannst auch etwa beim Kochen einfach freihändig Lieder oder Podcasts abspielen und pausieren.

Mit WLAN verknüpft, sorgst du zudem für eine stabile Verbindung und kannst den Lautsprecher auch über mehrere Etagen mitnehmen, ohne dass diese abbricht. Weiterhin lassen sich dadurch auch mehrere Lautsprecher kombinieren, um einen Stereo-Sound zu kreieren oder Musik in mehreren Räumen gleichzeitig abzuspielen.

Bluetooth-Lautsprecher mit Ladestation zum Bestpreis – so gut ist das Angebot

Cool ist außerdem: Im Lieferumfang ist eine Ladestation enthalten, mit der du den JBL Link Portable kabellos auflädst. So hat er immer genügend Energie und du kannst ihn einfach abnehmen, wenn du den Raum wechselst. Im Akku-Betrieb hält er dann für rund acht Stunden Wiedergabezeit. Dadurch eignet er sich auch gut, um ihn zum Beispiel mit an den See oder ins Auto zu nehmen. Einem Regenschauer hält er zudem dank IPX7-Zertifizierung problemlos stand.

JBL Link Portable mit Ladestation

Kommen wir zum Preis. Denn der ist mit 65 Euro im Online-Shop von Cyberport gerade richtig gut. Zum Vergleich: Einst kostete der smarte Bluetooth-Lautsprecher zum Verkaufsstart 149 Euro. Günstiger war er laut Preisverlauf höchstens an einem Tag im Oktober um rund fünf Euro. Das Angebot bei Cyberport ist aktuell der Bestpreis, kein anderer Händler unterbietet also den Preis.