JBL-Kopfhörer gewaltig reduziert: Amazon schmeißt On-Ears 49 Prozent günstiger raus

Bei dem Angebot handelt es sich um sogenannte On-Ear-Kopfhörer. Das bedeutet: Sie liegen auf den Ohren auf und werden durch einen Bügel auf dem Kopf gehalten. Anders als bei Over-Ears umschließen die Hörmuscheln nicht das gesamte Ohr. Dadurch sind sie einerseits im Sommer luftiger – andererseits ist die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) meistens weniger effektiv. Dafür sind sie allerdings in der Regel kompakter und lassen sich besser in Tasche oder Rucksack mitnehmen. Bei Amazon kannst du dir die JBL-Kopfhörer jetzt dank knapp 50 Prozent Rabatt für nur noch 66 Euro zulegen.

JBL Live 460NC: Das können die Bluetooth-Kopfhörer der beliebten Marke

Im Angebot mit 49 Prozent Rabatt sind nur die Kopfhörer in der Farbe Blau. Zwar gibt es die On-Ears auch in Blau, Weiß oder Rosa, allerdings kosten sie dann etwas mehr. Sie sehen modern und eher unauffällig aus und lassen sich für einen besseren Transport einklappen. Sie verbinden sich via Bluetooth mit deinem Smartphone oder Notebook und ermöglichen so einen kabellosen Musikgenuss. Du kannst dich also frei durch deine Wohnung bewegen oder Sport machen, ohne dass dein Handy dabei die ganze Zeit in der Hosentasche steckt.

Besonders cool für den Preispunkt: Die Bluetooth-Kopfhörer bieten eine aktive Geräuschunterdrückung und erzeugen somit einen Gegenton zu den Umgebungsgeräuschen. Dadurch reduzieren sich Störgeräusche, wie Fahrzeuglärm oder Gespräche in deiner Umgebung und du kannst dich besser auf die Arbeit oder deine Musik konzentrieren. Dank der Funktion „Smart Ambient“ nimmst du aber schnell wieder Kontakt mit der Außenwelt auf – etwa, wenn du eine Bahnansage hören möchtest oder an der Supermarkt-Kasse stehst. Dann schalten die Kopfhörer sozusagen auf Durchzug und du bekommst wieder alles mit.

Außerdem stark ist auch die Akkulaufzeit der Bluetooth-Kopfhörer. So hält die Batterie bis zu 40 Stunden durch, wenn ANC eingeschaltet ist und sogar bis zu 50 Stunden ohne ANC. Das sind Spitzenwerte, die nur wenige andere Modelle erreichen. Weiterhin praktisch: Setzt du die Kopfhörer ab, stoppt die Musik automatisch – ziehst du sie wieder an, dudelt deine Playlist fröhlich weiter.

Das Angebot im Vergleich: So gut ist der Deal

Werfen wir noch kurz einen Blick auf den Preis der Kopfhörer. Statt 129,99 Euro (UVP) kannst du dir die On-Ears jetzt bei Amazon für nur noch 66 Euro kaufen. Das entspricht einem Rabatt von satten 49 Prozent. In der Farbe Blau ist das laut Preisvergleich der günstigste Preis für die Kopfhörer (siehe unten). Möchtest du die Kopfhörer in Schwarz, bekommst du sie bei MediaMarkt jedoch ebenfalls für 69 Euro.

