JBL Boombox 2 heftig reduziert: Hier gibt’s die Partybox für weniger als die Hälfte

Ganze 54 Prozent Rabatt auf den UVP bekommst du momentan bei MediaMarkt auf die JBL Boombox 2 im Camo Look. Das Preisschild von 249 Euro kann sich dabei genauso sehen lassen wie die Box selbst. Diese punktet nämlich nicht nur mit einem tollen Sound und guter Akkuleistung, sondern hat auch sonst einiges auf dem Kasten.

Die Party immer dabei: JBL Boombox 2

Die JBL Boombox 2 bietet dir den gewohnt guten JBL Signature Pro Sound mit einem tiefen und kraftvollen Bass. Dafür verfügt das Gerät gleich zweimal über 40 Watt Leistung im Netz-Betrieb, im Akku-Betrieb kommt die Box immerhin noch auf zweimal 30 Watt. Der dynamische Frequenzgang wird mit 50 Hz bis 20 kHz angegeben. Damit die Party auch ja nicht zu früh endet, kommt das Gerät auf eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden. Besonders cool: In dem Lautsprecher ist zudem auch eine Powerbank integriert, mit der du gleichzeitig etwa dein Handy per USB-Kabel aufladen kannst. Zur Musikwiedergabe verbindest du dein Smartphone sonst übrigens ganz simpel via Bluetooth 5.1 oder via 3,5 mm Klinke mit der Box.

Mit dem praktischen Tragegriff ist die JBL Boombox 2 leicht zu transportieren, wodurch du auch unterwegs stets deiner Lieblingsmusik lauschen kannst. Das Gewicht von über fünf Kilogramm ist dabei aber durchaus ein Knackpunkt. Dafür musst du dir sowohl am Pool als auch bei der nächsten Garten-Party keine Sorgen vor Wasser machen, denn die Box ist wasserdicht gemäß IPX7. Damit hält das Gerät für 30 Minuten sogar eine Wassertiefe von bis zu einem Meter aus. Für das richtige Party-Erlebnis gibt es zudem noch die PartyBoost Funktion. Über diese kannst du die Boombox 2 mit weiteren kompatiblen JBL-Lautsprechern verbinden, um den Sound noch mal aufzuwerten. Für 249 Euro holst du dir eine tragbare Box der Spitzenklasse zum verhältnismäßig kleinen Preis ins Haus. Bei anderen Anbietern zahlst du nämlich rund 300 Euro oder mehr für das Gerät.

→ JBL Boombox 2 für 249 Euro

Günstige Alternative von LG: LG XBOOM Go PN7

Falls du hingegen nicht ganz so viel für einen tragbaren Lautsprecher ausgeben möchtest, gibt es bei Amazon aktuell auch die LG XBOOM Go PN7 im Angebot für nur 66 Euro. Im Vergleich zur JBL Boombox 2 musst du hier aber durchaus Abstriche machen. So bietet dir das Gerät von LG mit 30 Watt weniger Leistung. Außerdem ist die Box nach IPX5 lediglich vor Strahlwasser geschützt. Dafür macht sie dank der mehrfarbigen Lautsprecherbeleuchtung auch optisch einen coolen Eindruck. Zudem profitierst du hier beim Sound von der Meridian-Technologie. Die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller übrigens ebenfalls 24 Stunden.

→ LG XBOOM Go PN7 für 66 Euro