JBL Bluetooth-Speaker über 65 Prozent günstiger: Hier kostet er jetzt nur noch 50 Euro

Ursprünglich kostete der Bluetooth-Speaker JBL Link Portable 160,99 Euro (UVP). Dank einer Gutschein-Aktion bei eBay bekommst du den schicken Lautsprecher mit praktischer Ladestation jetzt zum Tiefstpreis von unter 50 Euro. Der ausführende Händler, Cyberport, ist dabei ein altbekannter. Wir schauen uns das Angebot genauer an und zeigen, was das Produkt kann.

Bluetooth-Speaker mit Ladestation und 360-Grad-Klang

Der Bluetooth-Speaker JBL Link Portable lässt sich dank seiner kompakten Größe ganz einfach von Raum zu Raum tragen. Dabei macht er an jeder Stelle eine gute Figur. Er ist mit einem dunkelgrauen Stoff überzogen und hat außen nicht viel Schnickschnack. Im Lieferumfang ist außerdem eine praktische Ladestation enthalten, auf die du den Lautsprecher zum Laden stellen kannst. Dadurch ist er jederzeit aufgeladen, wenn du ihn brauchst – und du sparst dir lästiges Kabel-Gefummel.

JBL Bluetooth-Lautsprecher im Angebot

Nun zum Wichtigsten bei einem Lautsprecher: Dem Klang. Der Speaker bietet dir einen 360-Grad-Klang, mit dem du dein Wohn- oder Schlafzimmer in alle Richtungen beschallst. Du musst den Lautsprecher also nicht in eine bestimmte Richtung positionieren, da er deine Musik in jede Ecke gleich gut strahlen lässt. Dabei soll er ebenso klare Höhen bieten wie kräftige Bässe. Ob Klassik, Jazz, Elektro, Rap oder Rock: Der JBL-Lautsprecher ist für jede Musik gewappnet.

Auch interessant: Mach diesen Test und finde etwas Erstaunliches über Spotify und Musik heraus

Auch per WLAN Musik streamen und per Google Assistant steuern

Neben Bluetooth kannst du deine Musik auch wahlweise über WLAN streamen. Dadurch verbessert sich die Soundqualität und du kannst dein Smartphone auch weiter vom Speaker entfernen, ohne einen Verbindungsabbruch befürchten zu müssen. Besonders cool – vor allem in dieser Preisklasse – ist außerdem der integrierte Google Assistant. Denn via Sprachbefehl kannst du somit deine Lieblingsmusik oder deinen Podcast starten, die Lautstärke anpassen und alle weiteren Vorteile des Sprachassistenten nutzen. Darüber hinaus kannst du den Lautsprecher auch mit an den See oder an den Pool nehmen, da er nach IPX7 vor Wasser geschützt ist. Der Akku hält dabei rund acht Stunden durch. Du bekommst hier also einen wahren Allrounder der beliebten Marke zum Schnäppchenpreis.

Und der Preis für den minimalistischen Lautsprecher mit diversen coolen Funktionen ist gerade wirklich gut. Denn günstiger als jetzt war er zuvor noch nie (siehe Preisverlauf unten). Für jetzt nur noch 49,95 Euro bekommst du den Speaker, wenn du im Bestellvorgang den Gutscheincode TECHNIK23 eingibst. Dann streichst du noch einmal 5,55 Euro von der Rechnung des ohnehin schon guten Angebots.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt