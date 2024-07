Ein portabler Bluetooth-Lautsprecher gehört mittlerweile für viele zur Grundausstattung. So ist er vielseitig einsetzbar: in Wohn-, Badezimmer und Küche oder am See, im Auto und im Urlaub. Bei MediaMarkt holst du dir jetzt die JBL Flip 6 Bluetooth-Box zu einem richtig guten Preis.