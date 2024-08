JBL Bluetooth-Box kaufen & Zweite geschenkt bekommen

Die Wochen- und Monatsdeals von Otto sind immer mal wieder einen Blick wert. So berichteten wir etwa erst kürzlich über einen Bosch-Sauger für 80 Euro bei dem Onlinehändler. Jetzt ist uns auch ein Angebot rund um die JBL Xtreme 4 Bluetooth-Box ins Auge gesprungen. Der Nachfolger zum top bewerteten Speaker steht hier in der limitierten Tomorrowland-Edition mit 14 Prozent Rabatt im digitalen Verkaufsregal. Wirklich besonders macht den Deal aber erst ein cooles Gratis-Extra: Die kleine JBL Go3 Box gibt’s nämlich gratis on top! Was die beiden Geräte auf dem Kasten haben und wie gut das Angebot wirklich ist, erfährst du hier.

JBL Xtreme 4: Eine schicke, wasserdichte & laute Bluetooth-Box

Im Fokus des Angebots steht dabei natürlich die JBL Xtreme 4 Bluetooth-Box in der limitierten Tomorrowland Edition. Geschmäcker sind natürlich verschieden, ich persönlich finde den Stil in Schwarz und mit goldenen Akzenten aber gut gelungen.

JBL Xtreme 4 Tomorrowland Ltd. Edition

Ohnehin viel wichtiger ist selbstverständlich der Klang. JBL setzt hier wie gewohnt auf den JBL Pro Sound sowie eine Leistung von 100 Watt. Über die dazugehörige App lassen sich zudem allerlei Einstellungen vornehmen, um den Sound deinen Vorlieben anzupassen. Wenn die Bluetooth-Box mindestens genauso gut ist, wie ihr Vorgänger, bekommst du hier einen richtigen starken Party-Speaker geboten. Denn der JBL Xtreme 3 wusste sowohl bei uns im Test, als auch bei der Stiftung Warentest (Paywall) mit der Note 1,7 absolut zu überzeugen.

Weitere Vorteile des JBL Xtreme 4 Lautsprechers sind die lange Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden sowie der Schutz gegen Wasser nach IP67. Somit eignet sich die mobile Bluetooth-Box auch ideal für Strandbesuche oder entspannte Tage am Pool. Als Funkstandard kommt Bluetooth 5.3 zum Einsatz.

14 Prozent Rabatt und gratis JBL Go3

Otto bietet den JBL Xtreme 4 Speaker diesen Monat mit einem Preisnachlass von 14 Prozent an. Dadurch stehen noch 299,99 Euro auf der Rechnung. Damit alleine ist das Angebot noch nichts Besonderes, immerhin gibt’s die Bluetooth-Box im Netz bei anderen Händlern durchaus etwas günstiger. Wirklich genial wird der Deal aber durch das Gratis-Extra, denn den kleinen JBL Go3 Lautsprecher bekommst du kostenlos dazu.

JBL Xtreme 4 Bluetooth-Box mit gratis JBL Go3

Die kompakte Box im Wert von rund 30 Euro misst gerade einmal 8,7 x 7,5 x 4,1 cm und wiegt lediglich 209 Gramm. Dadurch kannst du den kleinen und ebenso wasserfesten (IP67) Lautsprecher problemlos überall mit hinnehmen und deine Lieblingslieder hören. Der Sound kommt dabei natürlich keinesfalls an die JBL Xtreme 4 heran – als cooles Gratis-Extra für unterwegs taugt die kleine Bluetooth-Box aber allemal.

Übrigen: Bei Otto fallen für den Versand eigentlich noch weitere 4,95 Euro an. Wenn du dich vorher aber noch schnell kostenlos als Otto UP Basic Mitglied anmeldest, sparst du dir diese Kosten komplett.