Jamie Oliver Pfannen im Angebot: Tefal-Produkte bis zu 70 Prozent billiger

Egal, ob du ein geldsparendes Pfannen-Set, oder eine ganz spezielle Pfanne möchtest, bei Amazon gibt’s aktuell zahlreiche Tefal-Produkte im Angebot. Besonders spannend ist natürlich wieder die Jamie Oliver Reihe.

Jamie Oliver Pfannen Sets im Angebot

Werfen wir zunächst einen Blick auf das Jamie Oliver Cook´s Direct On zweiteilige Bratpfannen-Set für 56,95 Euro – das ist ein Rabatt von 70 Prozent auf den UVP. Hier bekommst du gleich zwei hochwertige Pfannen (24 cm und 28 cm) zum verhältnismäßig kleinen Preis geboten. Diese sind für alle Herdarten geeignet, inklusive Gas, Elektro und sogar Induktion. Außerdem können die Edelstahl-Pfannen bei bis zu 210 Grad auch problemlos im Backofen erhitzt werden. Dadurch wird deiner Kreativität in der Küche kaum Grenzen gesetzt. Damit deine Lieblingsspeisen nicht am Pfannenboden kleben bleiben, besitzen die Tefal-Produkte eine sichere Antihaftversiegelung – komplett frei von PFOA, Blei und Kadmium. Durch die Versiegelung ist auch die Reinigung kinderleicht. Wenn die Pfannen in deine Spülmaschine passen, kannst du sie sogar einfach dort säubern.

Ein weiterer Pluspunkt der Jamie Oliver Produkte ist die Thermo-Signal-Technologie. Das Signal in der Mitte der Pfanne färbt sich einheitlich dunkelrot, sobald diese optimal vorgewärmt und bratbereit ist. Verbranntes Öl gehört somit der Vergangenheit an. Gleichzeitig sorgt die Thermo-Fusion Integral Technologie für gleichmäßige Bratergebnisse, indem die Wärme über die ganze Pfanne verteilt wird. Abgerundet wird das tolle Paket mit ergonomisch geformten Edelstahlgriffen, die auch bei schwerer Kost dein Handgelenk schonen. Das Preisschild von 56,95 Euro ist dabei ein toller Deal für die beiden Pfannen. Das zeigt auch ein Blick auf den Preisverlauf, denn günstiger gab es das Tefal-Set noch nie im Netz.

→ Jamie Oliver Cook´s Direct On zweiteiliges Bratpfannen-Set für 56,95 Euro

Falls dir zwei Pfannen noch nicht genug sind, gibt’s auch noch ein dreiteiliges Tefal-Bratpfannen-Set aus der Jamie Oliver Reihe. Hier bekommst du neben den drei Pfannen (20 cm, 24 cm und 28 cm) übrigens auch noch ein cooles „Together“ Booklet mit 10 Rezepten dazu. Dieses Pfannen-Set kostet bei Amazon momentan 99,99 Euro.

→ Jamie Oliver Cook´s Direct On dreiteiliges Bratpfannen-Set für 99,99 Euro

Für besondere Gerichte: Tefal Schmorpfanne

Du hast schon genug normale Pfannen? Kein Problem, Amazon hat beispielsweise auch diese Tefal Schmorpfanne mit Deckel im Angebot für 73,95 Euro – das ist der absolute Tiefstpreis im Netz. Diese eignet sich, wie der Name schon sagt, vor allem für Schmorgerichte. Hier profitierst du ebenfalls vom Thermo-Signal und dem Thermo-Fusion-Pfannenboden. Außerdem ist auch diese Pfanne für alle Herdarten geeignet und kann ebenso in der Spülmaschine gereinigt werden.

→ Tefal Hard Titanium On Schmorpfanne mit Deckel für 73,95 Euro

Alle weiteren Küchen-Deals bei Amazon findest du hier.