Ist das gewollt? MediaMarkt lässt neuen Angebots-Trick zu

Das sieht man auch nicht alle Tage. Bei MediaMarkt gibt es gerade einen Angebots-Trick, bei dem du zwei Produkte in den Warenkorb legst – und damit unter dem Preis bleibst, den du für eines bezahlen müsstest. Die Deals fliegen komplett unter dem Radar, werden kaum beworben und du musst genau hinschauen, um sie zu entdecken. Preisvergleiche funktionieren hier zudem nicht.

Bundle-Angebote bei MediaMarkt lassen aufhorchen

Aber worum geht’s hier genau? Im Rahmen der „Gratis-Lieferungs-Aktion“ hat MediaMarkt ein paar explizite Bundle-Deals geschnürt. So gibt es etwa eine PS5-Kombi, in der ein zusätzlicher Controller nur 30 Euro Aufpreis kostet (insgesamt ist der Deal aber eher okay bis mäßig). Zwei andere Angebote dieser Art sind uns dann aber ziemlich schnell ins Auge geflogen.

Und zwar geht es in erster Linie um die Action-Cam DJI Osmo Action 5 Pro. Diese ziemlich gute GoPro-Alternative macht im Urlaub – ob beim Skifahren, Wandern, Surfen, Tauchen, Schwimmen oder einfach ausflügeln – coole Bilder und vor allem Videos. Entsprechend liegt der Preis recht hoch: 379 Euro will MediaMarkt dafür haben. 10 Euro weniger sind’s aktuell bei der Konkurrenz. Aber jetzt kommt der Clou. Denn das eigentliche Angebot ist versteckt.

GoPro-Alternative: Rechenfehler oder geniales Schnäppchen?

Scrollst du auf der Angebotsseite bei MediaMarkt etwas weiter herunter, gibt es nicht nur die Möglichkeit, die DJI Osmo Action 5 pro für jene 379 Euro in den Warenkorb zu legen, sondern auch, sie direkt mit einem passenden Ersatz-Akku zu kaufen. Und das dann für zusammen(!) 359 Euro. Also 20 Euro weniger statt mehr. Preisfehler, Angebots-Trick, doppelter Boden?

Nein, richtig gelesen. Du legst ein 30-Euro-Produkt hinzu und erreichst, dass alles zusammen dann 20 Euro weniger kostet. Damit ist das Angebot dann nicht nur ein gutes, sondern ein hervorragendes Schnäppchen. Somit lohnt sich das Bundle nicht nur – wie etwa im PS5-Fall – rein rechnerisch mit Blick auf die Zugabe. Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass du den Ersatz-Akku nicht bräuchtest, ist das Angebot mit Akku besser als das ohne.

→ DJI Osmo Action 5 Pro + Ersatz-Akku: Im Kombi-Deal für 359 Euro kaufen

Tatsache: Durch die Akku-Kombi verringert sich der Preis für die Action-Cam um 20 Euro.

Geliefert wird gratis. Bis zum 10. März sogar mit per 90-Minuten-Sofort-Lieferung ohne Aufpreis, was den Deal bei MediaMarkt nochmal extra attraktiv macht.

→ Lesenswert: So verschenkt Vodafone gerade komplette 5G-Tarife mit 60 GB

Nicht blind kaufen: Lohnt sich das Angebot auch inhaltlich?

Hinter Preis und Angebot machen wir also einen grünen Haken. Aber lohnt sich das Angebot auch vom Produkt her?

Ein Schnellcheck ergibt, dass die Osmo Action 5 Pro von DJI eine veritable Alternative zu aktuellen GoPro-Cams ist. Die Action-Kamera nimmt 4K-Videos mit 120 fps und nutzt spezielle „RockSteady“ genannte Technik, um die Bilder zu stabilisieren. So bekommst du wackelfreie Videos hin, wenns auf der Piste oder dem Wasser mal etwas ruppiger zugeht.

Die Kamera ist bis zu 20 Meter wasserdicht und robust wie kompakt gebaut. Auch ein Sturz sollte ihr nichts anhaben können. Der Akku soll 4 Stunden halten. Durch den Deal bekommst du ja sogar noch einen weiteren zum Austauschen dazu. Besonders an der Kamera ist auch, dass sie sowohl vorne – neben dem Objektiv – als auch auf der Rückseite über helle Touchscreens verfügt und damit sowohl im normalen, als auch im Selfie-Modus auf für One-Man/Woman-Shows simpel nutz- und steuerbar ist.

Es gibt natürlich nicht nur Lob. Nutzer bemängeln etwa die etwas eingeschränkte Leistung in dunklen Umgebungen. Für Hobby-Höhlenforscher und -abenteurer ist die Kamera also weniger empfehlenswert. Tiefseetaucher scheitern schon an der Tiefe, bevor die Dunkelheit zum Problem würde. Auch das integrierte Mikrofon soll nicht das beste auf dem Markt sein. Wer die Cam aber nur nutzt, um damit Bilder zu produzieren, kann dies wohl vernachlässigen.

→ DJI Osmo Action 5 Pro: Kombi-Schnäppchen für 359 Euro sichern

Noch ein Kombi-Deal lässt aufhorchen

Und neben der PS5-Controller-Kombi und der Action-Cam von DJI gibt es noch eine dritte Kombi, die ordentlich aufhorchen lässt. Die bei Vloggern beliebte Insta360 X3 – ebenfalls eine Action-Cam – ist regulär für 399,99 Euro gelistet. Fügst du den passenden Original-Stativ-Stick im Warenkorb hinzu (Gegenwert: 28 Euro) verringert sich der Preis für beide auf 369 Euro. Statt fast 30 Euro Zuschlag, gibt es also 30 Euro Nachlass. Damit landen Kamera und Stativ zusammen sogar deutlich unter dem besten Preis im Netz für die Kamera allein.

→ Insta360 X3 + Stativ: Jetzt für 369 Euro kaufen

Das PS5-Controller-Bundle lohnt sich rechnerisch, die beiden anderen sind echte Preis-Kracher und wirken fast wie Preisfehler.

Die Angebote dürften als Teil der „Sofort-Lieferung-Aktion“ nur bis zum 10. März gelten. Wie üblich können sie bei großem Andrang auch früher enden.

Durch das Deal-Design der Produkt-Kombis, die lediglich als „weitere Option“ neben dem Hauptprodukt und ohne großes Tamtam angeboten werden, tappen Preisvergleiche hier im Dunkeln. Diese Portale nehmen nur den Regulär-Preis auf, wodurch MediaMarkt zumeist nicht auf den vorderen Plätzen landet. Unsere Preisanalysen zeigen, dass die Deals insbesondere bei den beiden Kameras jedoch aktuell ungeschlagen gut sind.

