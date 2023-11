Irrer Black Friday Tarif-Deal: Mit Galaxy S23 günstiger als ohne

Bereits ein kurzer Blick auf die Tarif-Kosten zeigt: Dieses Black Friday Bundle zum Galaxy S23 ist etwas ganz Besonderes. Der 50-GB-Vertrag ist im Paket mit dem Samsung-Smartphone nämlich günstiger als einzeln bei O2 selbst. Statt 37,99 Euro zahlst du nämlich lediglich 34,99 Euro im Monat – und das Galaxy S23 gibt’s dank dieser Ersparnis sowie einem 100-Euro-Wechselbonus unfassbar günstig dazu.

50-GB-Tarif mit Galaxy S23: Statt Aufpreis sogar günstiger

Im Bundle mit dem Galaxy S23 bekommst du bei dem Angebot von sparhandy.de den O2 Mobile M Boost Tarif dazu. Dieser liefert dir 50 GB Datenvolumen im 5G-Netz von O2. Ein Hingucker ist zudem die Bandbreite. Du bist hierbei nämlich mit bis zu 300 MBit/s unterwegs – eine top Geschwindigkeit fürs Surfen und Streamen. Hinzu kommt noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie kostenloses EU-Roaming.

Besonders ist jedoch vor allem der Preis: Bei O2 selbst kostet der Mobile M Boost Tarif monatlich 37,99 Euro – in diesem Bundle mit dem Galaxy S23 zahlst du allerdings nur 34,99 Euro im Monat! Du sparst über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten also allein hier schon 72 Euro. Neben einem einmaligen Anschlusspreis von 39,99 Euro, fällt noch ein Gerätepreis von 49,95 Euro für das Samsung-Handy an (+ 6,99 Euro Versandkosten). Über den 100-Euro-Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme holst du dir diese Kosten aber umgehend wieder und sparst sogar noch etwas extra.

→ Zum Tarif-Angebot!

Fast 600 Euro Ersparnis? So viel Sparpotenzial schlummert in dem Black Friday Deal

Bei all diesen preislichen Vorteilen ist es also kein Wunder, dass du bei dem Black Friday Angebot auch sonst massiv sparst. Wir rechnen vor. Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten fallen bei dem Bundle mit dem Galaxy S23 Gesamtkosten in Höhe von rund 786 Euro an. Zum Vergleich: Allein das Samsung-Smartphone kostet im Netz momentan mindestens rund 630 Euro. Holst du dir dazu dann noch den O2-Tarif, müsstest du insgesamt ca. 1.340 Euro blechen. Du sparst also ungefähr 550 Euro!

Samsung Galaxy S23 – Ein Top-Smartphone im Bundle

Doch das Angebot ist nicht nur im Hinblick auf den Tarif und den geringen Preis ein Top-Angebot – mit dem Galaxy S23 bekommst du hier auch ein hervorragendes Smartphone dazu. Das Samsung-Gerät belegt nicht umsonst den vierten Platz in unserem Leser-Ranking. Von der kompakten Größe rund um das exzellente 6,1 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz, über den starken Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor mit 8 GB RAM bis hin zur guten Akkulaufzeit und dem tollen Kamerasystem – hier bekommst du ein starkes Stück Technik. In unserem Test waren wir daher auch absolut begeistert vom Galaxy S23. Und rund um den Black Friday kannst du dir das Smartphone jetzt günstig mit einem 50-GB-Tarif sichern.

→ Galaxy S23 mit 50-GB-Tarif für monatlich 34,99 Euro