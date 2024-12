Irre: So bekommst du die brandneue PS5 Pro zum Tarif geradezu geschenkt

Beim Gaming ist es dir wichtig, dass du komplett ins Spiel eintauchen kannst? Realistischer Sound, glasklare 4K-Auflösung und adaptive Trigger – all das bietet dir die PlayStation 5 Pro. Wenn du findest, diese Konsole würde sich ganz hervorragend unter deinem Weihnachtsbaum machen, haben wir jetzt den passenden Deal für dich. Bei Sparhandy kommst du aktuell in einem ziemlich guten Bundle an die PS5 Pro, ohne dass du dabei viel Geld auf einmal zahlen müsstest. On top gibt es noch den O 2 Mobile Unlimited on Demand Tarif. Doch damit nicht genug, das Ganze wird durch 150 Euro Wechselbonus erst so richtig interessant. Wir erklären dir jetzt, wie du an das Bundle kommst.

Der O 2 -Tarif-Deal im Detail

Der Mobile Unlimited on Demand Tarif zur PlayStation 5 Pro liefert dir eine unbegrenzte Anzahl an Datenvolumen im 5G-Netz von O 2 . Dabei steht dir eine maximale Downloadgeschwindigkeit von 300 Mbit/s zur Verfügung. Damit eignet sich der Tarif bestens für alle, die häufig unterwegs sind oder nur eine schlechte WLAN-Verbindung zu Hause haben. Eine Flat für Telefonie und zum Simsen sowie EU-Roaming gibt es natürlich on top.

Der Vertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten und kostet dich einmalig 39,99 Euro Anschlusspreis. Monatlich musst du dann 44,99 Euro für den Tarif zahlen. Das Beste: Kommst du von einem anderen Anbieter, schenkt dir O 2 150 Euro, sodass die Kosten für den Tarif ordentlich in den Keller rauschen. Um den Bonus zu kassieren, musst du einfach deine unterschriebenen Vertragsunterlagen inklusive der ersten Rechnung des Mobilfunkanbieters an „cashback@sparhandy.de“ schicken.

Für die PS5 musst du einmalig 9,95 Euro sowie 6,99 Euro Versand zahlen. Die Konsole ist mit einem AMD Zen 2 8-Core-CPU ausgestattet, der dir ein flüssiges Spieleerlebnis garantiert. Raytracing sorgt dabei für realistische Effekte von Licht und Schatten. Außerdem verfügt die PS5 Pro über einen 2 TB integrierten Speicher, der dir genug Platz für deine Lieblingsspiele bietet. Du möchtest noch mehr über die PS5 Pro erfahren? Dann schau bei unserem Datenblatt vorbei.

Lohnt sich das PS5-Pro-Angebot?

Spannend hier ist: Der O 2 Vertrag kostet dich inklusive PS5 Pro nicht mehr als ohne. Der Preis bleibt also trotz Gerät gleich und du musst lediglich die Einmalkosten von 9,95 Euro plus 6,99 Euro für den Versand zahlen. So sind insgesamt über die Laufzeit von 24 Monaten inklusive Anschlusspreis und abzüglich der 150 Euro Cashback 986,69 Euro für alles fällig.

Kaufst du die Konsole ohne Vertrag, müsstest du circa 749 Euro auf den Tisch legen. Ziehen wir diesen Betrag von den Tarifkosten ab, stehen auf einmal nur noch effektive monatliche Kosten von 9,90 Euro für das unbegrenzte Datenvolumen auf der Rechnung.

Diese Rechnung ändert freilich nichts an den 44,99 Euro, die dir im Monat vom Konto abgebucht werden. Allerdings verdeutlicht sie, dass vor allem, wenn du viel surfst und schon lange ein Auge auf die PS5 Pro geworfen hast, sich dieses Angebot wirklich lohnt. Zögere aber nicht zu lange, denn wie immer kann dieses Bundle schnell ausverkauft sein.