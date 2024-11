Irre gut: Galaxy S24 in diesem MediaMarkt-Deal so günstig wie selten

In der MediaMarkt Tarifwelt findest du Technik-Bundles hauptsächlich zu Smartphones, aber auch zu anderen Produkten. Immer mit dabei: Ein passender Tarif. Wir haben nun ein Angebot zum Galaxy S24 gefunden – dem top Smartphone von Samsung. Was du hier alles für einen niedrigen Preis bekommst, ist wirklich erstaunlich. Wir erklären dir den Deal im Detail.

Galaxy S24 zum Knallerpreis: So rechnet sich das Angebot

Das Samsung Galaxy S24 hat alle Annehmlichkeiten, die ein aktuelles Smartphone haben sollte. Von einer top Kamera über einen leistungsstarken Prozessor bis hin zu einem erstklassigen Display – hier musst du wirklich auf nichts verzichten. Würdest du dir das Handy aktuell einzeln kaufen, müsstest du mindestens rund 600 Euro dafür ausgeben. Bei dem MediaMarkt-Deal zahlst du jedoch über 24 Monate insgesamt nur knapp 625 Euro, bekommst dafür aber einen hervorragenden Telekom-Tarif mit satten 20 GB Datenvolumen dazu. So ein Angebot findet man nicht alle Tage.

Aber wie genau rechnen sich die Kosten eigentlich zusammen? Jeden Monat zahlst du für das Bundle mit Tarif 24,99 Euro. Hinzu kommen einmalige Gerätekosten von 29 Euro sowie eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro. 4,95 Euro Versandkosten fürs Smartphone kommen außerdem on top. Einen Großteil der Einmalkosten holst du dir aber über den Wechselbonus zurück. Insgesamt 50 Euro, um genau zu sein. So kommst du über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten auf die knapp 625 Euro. Zum Vergleich: Der Preis fürs Galaxy S24 allein beträgt derzeit mindestens 599,90 Euro (siehe Preisvergleich). Für rund einen Euro Aufpreis pro Monat bekommst du hier also einen top 20-GB-Tarif obendrauf.

Das bietet der Tarif

Der Tarif an sich bietet dir neben dem 20-GB-Datenvolumen auch noch eine SMS- und Allnet-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming. Und da du hier im besten Netz der Telekom unterwegs bist, solltest du kaum noch Ruckler und Funklöcher erleben. Allzu lange solltest du aber nicht überlegen. Denn spätestens am 28. November ist Schluss – das Handy kann aber auch schon deutlich früher ausverkauft sein.