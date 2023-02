Irre günstig: Nintendo Switch OLED rutscht endlich auf deutlich unter 300 Euro

Eine lange Zeit kostete die Nintendo Switch OLED 350 Euro und sogar mehr. Langsam aber sicher rutschte der Preis der beliebten Konsole auf rund 315 Euro. Und jetzt am Super-Bowl-Wochenende (10.2. 20 Uhr bis 13.2. 8:59 Uhr) gibt’s das OLED-Modell endlich für unter 300 Euro. Um genau zu sein: für 285,71 Euro. Grund dafür ist die Super-Spar-Bowl Aktion von MediaMarkt, bei der dir der Händler die Mehrwertsteuer auf (fast) das gesamte Sortiment schenkt. Rechnerisch sind das knapp 16 Prozent (15,96 Prozent). Ausgenommen sind nur Marken wie Apple, Sonos, Miele und weitere. Insgesamt lassen sich hier aber einige richtig gute Schnäppchen machen.

Nintendo Switch OLED: So gut ist das Angebot

Zuletzt kostete die Nintendo Switch OLED 339,99 Euro bei MediaMarkt. Hier greifen jetzt die 16 Prozent Rabatt, wodurch der Preis der Spielkonsole auf dann nur noch gut 285 Euro rutscht. Das Angebot gilt sowohl für die Version in Rot/Blau als auch in Weiß. Und hier lohnt sich vor allem ein Blick auf die preisliche Entwicklung über die vergangenen sechs Monate.

Denn laut Preisvergleich (Link zu guenstiger.de) kostete die Konsole fast immer über 300 Euro. Lediglich einen kurzen Ausreißer im September gab es noch, an dem das OLED-Modell wohl unter die 300-Euro-Grenze gerutscht ist. Oftmals sind solche eintägigen Ausreißer im Preisverlauf aber auch fehlerhafte Anzeigen. Für jetzt nur noch gut 285 Euro bekommst du die Switch OLED jetzt also zu einem top Preis.

Der Hauptunterschied zur normalen Switch findet sich bei der Nintendo Switch OLED beim Display. Denn das fällt mit 7 Zoll nochmal ein Stück größer aus (statt 6,2 Zoll). Dadurch fallen auch die Displayränder etwas schmaler aus. Außerdem spielst du Mario Kart, Pokémon und Super Smash Bros. hiermit – wie der Name bereits sagt – auf einem OLED-Bildschirm. Dieser zeigt bessere Farben, einen stärkeren Kontrast und ein insgesamt präziseres Bild an. Darüber hinaus hat Nintendo dem OLED-Modell einen größeren internen Speicherplatz von 64 GB verpasst. So hast du doppelt so viel Platz für deine Lieblings-Exklusiv-Titel aus dem Hause Nintendo.

Nintendo Switch (Standard-Version) auch im Sale für unter 250 Euro

Übrigens: Auch die normale Nintendo Switch ist durch die Super-Bowl-Aktion richtig günstig. Spielst du also sowieso eher auf dem Fernseher statt im Handheld-Modus oder möchtest einfach noch etwas weniger Geld ausgeben, lohnt sich vielleicht auch hier ein genauerer Blick drauf. Durch den Mehrwertsteuer-Rabatt rutscht der Preis somit auf nur noch 247,91 Euro. Das ist sogar der günstigste Preis jemals für die bunte Konsole (Link zu guenstiger.de).