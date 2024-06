Irre günstig: Amazon verkauft gerade Apple AirTags mit fast 40 Prozent Rabatt

Wer kennt es nicht: Man muss schnell los zur Arbeit, findet aber seinen Schlüssel gerade dann nicht? Abhilfe schafft ein AirTag von Apple. Einfach am Schlüsselbund befestigt und schon kannst du einen Ton abspielen lassen, um deinen Schlüssel sofort wiederzufinden. Das Ganze funktioniert aber auch per App bei weit entfernteren Gegenständen oder sogar deinem Auto. Aber dazu später mehr.

Besitzt du ein iPhone oder iPad, kannst du mit den AirTags alle möglichen Objekte ausrüsten und anschließend wiederfinden. Im Gegensatz zu reinen Bluetooth-Trackern können die AirTags von Apple auf das „Wo ist?“-Netzwerk zugreifen. Dieses besteht aus Millionen von Apple-Geräten, die anonyme Standortinformationen an den jeweiligen AirTag senden können. So lassen sich sogar Gegenstände finden, die sehr weit entfernt sind. In der „Wo ist?“-App deines Apple-Geräts kannst du den genauen Standort dann bestimmen.

Cool ist: Da ein AirTag nur 8 Millimeter dick ist, passt er sogar in eine Brieftasche und kann dich so auch vor Diebstahl schützen. Darüber hinaus kannst du ebenfalls einen AirTag in deinem Auto platzieren, um dieses wiederzufinden, nachdem du endlich einen Parkplatz in der Stadt gefunden hast. Bei Amazon ist ein 4er-Pack reduziert, mit dem du gleich vier Gegenstände oder Fahrzeuge ausrüsten kannst. Mit einer 4,7/5-Sterne-Bewertung von über 100.000 Nutzern und der Kennzeichnung „Bestseller Nr. 1“ im Bereich Schlüssel- & Gegenstandsfinder sind die kleinen Tracker bei Amazon-Kunden absolut beliebt.

Preis-Check: So gut ist der Deal

Bei Amazon ist gerade ein 4er-Pack der Apple AirTags im Angebot. 37 Prozent zieht der Versandhändler vom UVP des Sets ab und verkauft es somit für nur noch 81 Euro – also rund 20 Euro pro Stück. Schaut man auf den Preisvergleich, ist das derzeit der mit Abstand beste Preis. Und auch der Preisverlauf ist interessant, denn viel günstiger war das Set in der Vergangenheit bisher nicht und generell war es sehr selten so preiswert wie jetzt.

Apple AirTags bei Amazon im Angebot