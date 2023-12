Irre: Diese High-End-Kopfhörer kosteten einst 350 und jetzt nur noch 77 Euro!

Hochwertige Kopfhörer sind in der Regel nicht günstig. Im Premium-Segment verlangen beispielsweise Sony mit den WH-1000XM5 oder Apple mit den AirPods Max gerne mal über 300 bis sogar jenseits der 500 Euro. Neben einem erstklassigen Klangbild überzeugen solche Over-Ears vor allem mit einer akkuraten aktiven Geräuschunterdrückung (ANC), einer Batterielaufzeit von mehr als 30 Stunden und nicht zu vergessen: dem alltäglichen, aber essenziellen Komfort – auch bei stundenlanger Nutzung.

Philips Fidelio L3: Das macht die Over-Ear-Kopfhörer zu einer echten Alternative zu Sony, Bose und Apple

Es ist an der Zeit, einen neuen Mitspieler in den Ring der Top-Modelle aufzunehmen. Als Insider-Tipp und alternative Option hat sich inzwischen das Modell mit dem Namen Philips Fidelio L3 etabliert. Ursprünglich mit einem Einstiegspreis von 350 Euro gehörten sie einst ebenfalls zu den Oberklasse-Kopfhörern. MediaMarkt hat nun ordentlich den Rotstift angesetzt und verwandelt die Fidelio L3 in ein regelrechtes Schnäppchen für High-End-Kopfhörer. Dank eines großzügigen Rabatts von 78 Prozent reduziert sich der Preis von den anfänglichen 350 Euro auf gerade einmal 77 Euro.

Besonders für die Bahn, das Büro oder auf Reisen sind diese Kopfhörer eine nahezu perfekte Wahl. Sie bieten nicht nur präzises Active Noise Cancelling, mit dem du dich effektiv von der Umgebung abschotten kannst – ob in Bus oder Bahn oder von den Gesprächen deiner Kolleginnen und Kollegen. Darüber hinaus verfügen sie über zwei integrierte Mikrofone, mit denen du auch freihändig und in guter Qualität telefonieren kannst.

Lieferumfang, Komfort und Akkulaufzeit

Die Verbindung zu Smartphone, Notebook und Co. erfolgt entweder über Bluetooth oder ein AUX-Kabel. Steuern lassen sich Musik und Podcasts über Touch-Flächen auf den Hörern. Der aptX-HD Codec optimiert zusätzlich den Klang. Neben einem Audio-Verbindungskabel liegt im Karton auch ein USB-C-Ladekabel und ein Flugzeugadapter. Für den sicheren Transport ist außerdem ein Hartschalen-Etui im Lieferumfang enthalten.

Die Ohrmuscheln bieten dank Memory-Foam auf der Innenseite einen angenehmen Sitz – selbst bei stundenlangem Gebrauch im Großraumbüro oder Zug. Für lange Reisen bist du darüber hinaus dank der bis zu 35-stündigen Laufzeit bestens gewappnet. Schaltest du ANC ein, reduziert sich die Laufzeit auf immer noch starke 30 Stunden. Viele der Merkmale erinnern dabei an absolute High-End-Kopfhörer der 400- bis 500-Euro-Klasse, wie die AirPods Max oder die Sony WH-1000XM5. Damit werden sie zu einer echten Preis-Leistungs-Alternative.

78 Prozent Rabatt: So gut ist der Preis!

Aber wie gut ist der Preis nun eigentlich? Kurz gesagt: absolut stark. Denn blickt man auf den Preisverlauf (siehe unten), ist zu erkennen, dass die Kopfhörer das gesamte Jahr 2023 nicht einmal so günstig waren, wie jetzt. Stattdessen schwankte der Preis zwischen 115 und 208 Euro. Somit machst du gerade für nur 77 Euro wahrlich ein Schnäppchen! Günstiger hat die Philips-Kopfhörer momentan außerdem kein anderer Anbieter im Regal stehen.

