iPhone unter 20 Euro im Monat: So wird das Apple-Smartphone bezahlbar

Für 18,99 Euro pro Monat bietet Blau aktuell das iPhone 8 an, für nur ein paar Euro mehr an Grundgebühr gibt es das bessere iPhone XS. Auch bei den Einmalpreisen ist die Telefónica-Marke mit einem beziehungsweise 49 Euro für Apple-Verhältnisse sehr human unterwegs. Dazu gibt es keinen Anschlusspreis und auch keine Versandkosten.

iPhone ab unter 20 Euro im Monat: Das musst du zum Angebot wissen

Einerseits handelt es sich bei den exemplarisch gewählten Modellen um ältere iPhone-Versionen aus dem Jahr 2017 beziehungsweise 2018 – was im Apple-Spektrum allerdings nicht sehr kritisch ist. Ferner gibt es noch einen zweiten Grund, warum Blau den Preis für die iPhones so sehr drücken kann: Es handelt sich um generalüberholte Ware. Streng genommen also gebrauchte iPhones oder einstige Vorführmodelle, die einem ausführlichen Check unterzogen wurden. Über die Wiederaufbereitung gelten sie als „wie neu“, dürfen aber verständlicherweise nicht als Neugerät deklariert werden und sind somit auch deutlich günstiger. Netter Nebeneffekt: Der Kauf solcher generalüberholter Smartphones ist nachhaltiger und ressourcenschonender.

Bei Blau gibt es einige gebrauchte und generalüberholte Geräte im Angebot. Für alle, wie auch für die iPhones beschreibt der Anbieter den Vorgang mit drei Schritten:

Wir prüfen alle gebrauchten Geräte intensiv auf Gebrauchsspuren und komplette Funktionsfähigkeit. Wenn nötig, bereiten wir die Geräte professionell auf – z. B. indem wir Einzelteile wie Display oder Akku ersetzen. Sie können das neuwertige bzw. generalüberholte Modell bestellen. Günstig und sicher – dank 1 Jahr Gewährleistung.

Für alle Geräte gilt des Weiteren, dass alle Daten von alten Nutzern restlos entfernt wurden und die Software auf einem sauberen und aktuellen Stand ist. Für den äußeren Zustand gilt, dass es auf dem Display sogenannte Mikro-Kratzer geben kann, die nur in ausgeschaltetem Zustand zu erahnen sind. Der Qualitäts-Check von Blau erlaubt maximal 3 solche Kratzer auf Vorder- und Rückseite. Sind es mehr, wird das Handy nicht als „generalüberholt“ in den Handel gebracht. Außerdem wichtig zu wissen: Einem generalüberholten Gerät liegt ein Ladekabel, aber kein Stecker bei.

Bei den beiden iPhones im Angebot handelt es sich jeweils um die 64-GB-Variante des Apple-Smartphones aus 2018. Die größten Unterschiede der beiden Modelle: Das XS hat ein Kamera-Objektiv mehr, was das Modul zur Dual-Kamera werden lässt; außerdem basiert das Display auf einem OLED-Panel, während Apple beim 8er auf LCD setzte. Sie stehen in Kombination mit einer Allnet-Flat und wahlweise 4, 8 oder 13 GB Datenvolumen zur Auswahl. Nachfolgend die Kombinationen und monatlichen Kosten im Überblick:

iPhone XS mit …

… 4 GB LTE-Datenvolumen – 23,99 Euro

… 8 GB LTE-Datenvolumen – 25,99 Euro

… 13 GB LTE-Datenvolumen – 28,99 Euro

Hier auswählen und bestellen

iPhone 8 mit …

… 4 GB LTE-Datenvolumen – 18,99 Euro

… 8 GB LTE-Datenvolumen – 20,99 Euro

… 13 GB LTE-Datenvolumen – 24,99 Euro

Hier auswählen und bestellen

Es handelt sich um Discounter-Tarife von O2, die in der Geschwindigkeit gedeckelt sind. Der Top-Daten-Speed liegt hier bei 21,6 MBit/s. Anschluss- und Versandkosten entstehen wie erwähnt nicht. Bei den Einmalzahlungen werden für das iPhone 8 mit 64 GB Speicher 1 Euro und beim iPhone XS 49 Euro fällig. Viele weitere generalüberholte Smartphones mit Vertrag gibt es auf dieser Übersichtsseite der O2-Marke.