iPhone SE 2020 bei Aldi: Jetzt kommen neue Top-Deals

Im Onlinehandel von Aldi starten zwei weitere Smartphone-Angebote. Eines davon, das Samsung Galaxy A12, haben wir kürzlich schon einmal in den Filialen von Aldi Nord gesehen. Jetzt ist es auch unter alditalk.de zu haben. Viel interessanter ist aber ein neues iPhone-Angebot, das an gleicher Stelle im Laufe der kommenden Tage starten soll. Aber der Reihe nach.

Samsung Galaxy A12 kaufen

Für 129 Euro bietet Aldi im Onlineshop der Mobilfunkmarke Aldi Talk fortan das Samsung Galaxy A12 an. Das ist der gleiche Preis, der kürzlich auch in den Nord-Filialen aufgerufen wurde. Und ein Preisvergleich zeigt, dass es aktuell ein lupenreines Top-Angebot ist. Kein anderer namhafter Onlineshop bietet das Einsteiger-Smartphone zum gegenwärtigen Zeitpunkt preiswerter an. Im besten Fall musst du momentan 137 Euro bezahlen, wenn du dich für das Samsung Galaxy A12 mit 32 GB erweiterbarem Speicherplatz entscheiden möchtest. Mit 64 GB Speicher sind mindestens 150 Euro zu zahlen, mit 128 GB Speicherplatz mindestens 160 Euro.

Zur weiteren Ausstattung des Android-10-Telefons gehören unter anderem ein 6,5 Zoll großes Display, 3 GB Arbeitsspeicher und als Prozessor der MediaTek Helio P35. Kleines Ausrufezeichen: Der Akku bietet eine Kapazität von 5.000 mAh. Die Hauptkamera auf der Rückseite löst mit 48 Megapixeln auf. Dazu gesellen sich eine Ultra-Weitwinkelkamera (5 Megapixel) und zwei weitere Sensoren für Makro-Aufnahmen und Tiefenschärfe-Effekte – jeweils mit einer Auflösung von 2 Megapixeln gesegnet. Auf der Vorderseite steht eine 8-Megapixel-Kamera zur Verfügung.

Samsung Galaxy A12 Software Android 10 Prozessor Mediatek Helio P35 Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 205 g Farbe Schwarz, Weiß Einführungspreis 179 € Marktstart Januar 2021

Ehe du dir das Samsung Galaxy A12 für 129 Euro kaufst, empfehlen wir dir aber noch einen prüfenden Blick auf die Liste der besten Handys unter 200 Euro zu werfen. Gegebenenfalls hast du ja sogar ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Dann lohnt sich ein Blick auf die besten Smartphones unter 300 Euro.

iPhone SE 2020 zum Toppreis bei Aldi kaufen

Oder du sicherst dir für 415 Euro das iPhone SE 2020 mit 64 GB Speicherplatz. Es ist aktuell zwar noch nicht auf der Homepage von Aldi Talk gelistet, sollte aber genau dort ziemlich bald erscheinen. Spätestens dann, wenn im Laufe der kommenden Tage die neue Werbung rund um neue Multimedia-Angebote bei Aldi auch in gedruckter Form zur Verfügung steht, dürfte das Angebot bei Aldi Talk freigeschaltet werden. Denn in eben diesem Prospekt ist das iPhone SE 2020 zum Sonderpreis prominent mit aufgeführt.

Aktuell kostet das Einsteiger-iPhone von Apple im besten Fall 419 Euro. Du kannst also immerhin 4 Euro sparen, wenn du dich für das iPhone SE 2020 bei Aldi Talk entscheidest. Tendenziell fällt die Ersparnis aber höher aus, da abseits von eBay in der Regel mindestens 429 Euro fällig werden. Alternativ steht das Smartphone auch mit 128 GB Speicher ab 485 Euro zur Verfügung. Mit 256 GB Speicherplatz werden mindestens 545 Euro fällig.

Ausgestattet ist das Einsteiger-iPhone mit einem flotten A13 Bionic Chip. Der kommt unter anderem auch im iPhone 11 zum Einsatz. Das Display ist mit einer diagonalen Abmessung von 4,7 Zoll vergleichsweise klein und sowohl oben als auch unten mit recht großen Rändern ausgestattet. Rückseitig kannst du eine 12-Megapixel-Kamera nutzen, vorne eine 7-Megapixel-Kamera.

Apple iPhone SE 2 Software iOS 13 Prozessor A13 Bionic Display 4,7 Zoll, 750 x 1.334 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 1.821 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 148 g Farbe Schwarz, Weiß, Rot Einführungspreis iPhone SE 2 (64 GB): 479 €, iPhone SE 2 (128 GB): 529 €, iPhone SE 2 (256 GB): 649 € Marktstart April 2020

Zahlreiche Alternativen abseits des iOS-Kosmos von Apple zeigen wir dir in unserem Ratgeber der besten Handys unter 500 Euro.

Aldi-Smartphones mit Starterpaket

Sowohl das Samsung Galaxy A12 als auch das iPhone SE (2020) erhältst du ohne zusätzliche Versandkosten nach Hause geliefert. Im Lieferumfang inklusive ist ein Starterpaket für das Prepaid-Paket von Aldi Talk. Und auch 10 Euro Startguthaben gibt es gleich mit dazu.

Nicht jedes Smartphone, das du bei Aldi kaufen kannst, ist übrigens automatisch ein Schnäppchen. Das belegen zwei weitere aktuelle Angebote rund um das iPhone 8 und das Motorola Moto e7i. Diese beiden vermeintlichen Smartphone-Schnäppchen sind nämlich keine. Mehr Sparpotenzial erwartet dich bei den neuen Aldi Computer Angeboten und einer Medion Smartwatch, die Aldi ab dem 29. April ebenfalls preislich reduziert anbietet.