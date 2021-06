Aldi nimmt iPhone und Motorola Moto G 5G Plus ins Angebot

Aldi bietet dir nicht nur die Möglichkeit, das Xiaomi Redmi 9A und das Samsung Galaxy A02s zu kaufen. Auch das Motorola Moto G20 steht bei Aldi Süd zum Sonderpreis zur Verfügung. Und Aldi Süd ist es auch, wo noch weitere Smartphone-Angebote kurz vor dem Start stehen. Denn dort wandern ab morgen, 1. Juli 2021, zwei weitere preislich vergünstigte Smartphones in den Onlineshop – auch ein iPhone.

Aldi Süd verkauft das iPhone 8 – aber nicht neu

Zur Verfügung steht unter anderem das iPhone 8 mit 64 GB Speicherplatz – wahlweise in Silber, Schwarz oder Gold. Der Preis: 299 Euro. Für ein Smartphone aus dem Jahr 2017 mit vergleichsweise großen Display-Rändern ist das viel Geld. Aber Produkte von Apple kosten schon seit vielen Jahren auch dann noch sehr viel mehr Geld als vergleichbare Android-Smartphones, wenn sie ein paar Jahre älter sind. Hinzu kommt bei dem neuen Aldi-Angebot allerdings, dass es sich nicht um Neuware handelt. Vielmehr steht sogenannte „Refurbished“-Ware zur Verfügung, die schon einmal in Gebrauch war und jetzt generalüberholt und ohne erkennbare Gebrauchsspuren zurück in den Handel kommt. Als Neuware ist das iPhone 8 aktuell über eBay ab 269 Euro zu haben, im klassischen Online-Fachhandel ab 344 Euro. Rebuy bietet das iPhone 8 „wie neu“ zu Preisen ab knapp 256 Euro an.

Apple iPhone 8 Software iOS 12.0 Prozessor Apple A11 Bionic Display 4,7 Zoll, 750 x 1.334 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 1.821 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 148 g Farbe Schwarz, Silber, Gold, Rot Einführungspreis 64 GB: 799 €, 256 GB: 969 € Marktstart 22.09.2017

Motorola Moto G 5G Plus im Onlineshop von Aldi Süd

Ist dir ein nagelneues Smartphone lieber? Und am besten noch eines, das auch in 5G-Netzen nutzbar ist? Dann ist vielleicht das Motorola Moto G 5G Plus für dich die richtige Wahl. Es bietet ein 6,7 Zoll großes Display, wird von einem Qualcomm Snapdragon 765 angetrieben und verfügt über einen 4 GB großen Arbeitsspeicher. Der Akku bietet eine Kapazität von 5.000 mAh. Etwas enttäuschend sind nur 64 GB Speicherplatz. Allerdings ist eine Erweiterung per MicroSD-Karte möglich. Hinsichtlich der verbauten Kameras besteht Zugriff auf eine 64-Megapixel-Hauptkamera, eine Ultra-Weitwinkel-Kamera (8 Megapixel), eine Makro-Kamera (5 Megapixel) und einen Tiefenschärfesensor (2 Megapixel). Die Frontkamera setzt sich aus zwei Modulen (16 + 8 Megapixel) zusammen.

Aldi Süd bietet das Motorola Moto G 5G Plus ab Donnerstag zu einem Preis von 199 Euro an. Motorola selbst empfiehlt einen Verkaufspreis von knapp 350 Euro, stellt das Smartphone derzeit über den firmeneigenen Webshop aber bereits ab knapp 250 Euro zur Verfügung. Im Online-Fachhandel sind es mindestens 215 Euro. Insofern sind die von Aldi Süd aufgerufenen 199 Euro ein sehr gutes Angebot. Nur kurzzeitig war das Handy in den vergangenen Wochen im Rahmen einer Sonderaktion aber auch schon für rund 190 Euro zu haben.

Motorola Moto G 5G Plus Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 765 Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.520 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 207 g Farbe Blau, Violett Einführungspreis 349 € Marktstart August 2020

Für Einsteiger: das Motorola Moto G20

Eine noch etwas preiswertere Alternative ist das Motorola Moto G20, das ab dem 1. Juli bei Aldi Süd in den Filialen zur Verfügung steht. Ob sich dieser Deal für dich lohnen kann, haben wir dir schon in einem separaten Artikel verraten. Hier erfährst du auch alle Details zu dem Smartphone selbst. Bei allen Smartphones ist ein Starterpaket für den Prepaid-Tarif von Aldi Talk mit 10 Euro Startguthaben inklusive. Selbstverständlich ist eine Nutzung der Endgeräte aber auch mit jeder anderen SIM-Karte möglich.