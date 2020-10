Als „Preis-Sensation“ bewirbt Aldi ein neu erhältliches iPhone-Angebot. Das iPhone 8 mit 64 GB Speicherplatz ist ab Donnerstag, 22. Oktober, in den Nord– und Süd-Filialen des Discounters und auf der Homepage von Aldi Talk zu haben. Und zwar für 379 Euro einerseits in Schwarz, aber auch in Roségold. Ein guter Deal?

iPhone 8 bei Aldi im Preis-Check

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass das iPhone 8 bei Aldi auf den ersten Blick zu einem richtig guten Preis zu haben ist. Denn für das Modell mit 64 GB Speicher musst du bei anderen Online-Händlern gegenwärtig in der Regel mindestens 450 Euro bezahlen.

Eine Kleinigkeit darfst du bei den iPhone-8-Modellen bei Aldi aber nicht übersehen: Es handelt sich nicht um neue Smartphones. Stattdessen sind es wiederaufbereitete Geräte. Also gebrauchte iPhones, die schon einmal in Benutzung waren, bei denen sämtliche Gebrauchsspuren beseitigt wurden und die nun auf Herz und Nieren geprüft neu in den Verkauf gehen. Aldi Nord bezeichnet das in der Werbung als „Reassembliertes iPhone“, Aldi Süd steht „generalüberholt“.

Und wenn man diesen wichtigen Aspekt mit berücksichtigt, sind die 379 Euro gar nicht mehr so günstig. Denn bei Amazon kannst du das generalüberholte iPhone 8 (64 GB) schon für deutlich unter 300 Euro kaufen, bei asgoodasnew bist du ab 330 Euro dabei. Selbst bei Rebuy kannst du günstiger zuschlagen als bei Aldi. „Wie neu“ kostet das goldene iPhone 8 mit 64 GB Speicher dort beispielsweise 329,99 Euro. Auch bei Back Market hast du eine große und günstigere Auswahl.

Wichtig für dich ist zudem noch zu wissen: Das iPhone 8 hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Es wurde im September 2017 offiziell vorgestellt. Trotzdem bekommt es auch heute noch Updates von Apple. Auch ein Update auf iOS 14 ist für das iPhone 8 verfügbar. Mit Blick auf das Design musst du zudem die Kröte schlucken, dass du ein Smartphone mit sehr dicken Displayrändern kaufst. Modern sieht das nicht aus.

Apple iPhone 8 Software iOS 12.0 Prozessor Apple A11 Bionic Display 4,7 Zoll, 750 x 1.334 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB Hauptkamera 4272x2848 (12,2 Megapixel) Akku 1.821 mAh induktives Laden USB-Port - IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 148 g Farbe Schwarz, Silber, Gold, Rot Einführungspreis 64 GB: 799 €, 256 GB: 969 € Marktstart 22.09.2017

Im Lieferumfang inklusive ist bei Aldi ein Starterpaket für den Prepaidtarif von Aldi Talk. Und 10 Euro Startguthaben bekommst du sogar noch geschenkt. Allerdings kannst du das bei Aldi gekaufte iPhone 8 auch mit jeder anderen SIM-Karte im Nano-Format nutzen.

Apple AirPods 2019 (2. Generation) bei Aldi

Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen verkauft Aldi auch die Bluetooth-5-fähigen In-Ear-Kopfhörer AirPods 2019 (2. Generation) von Apple. Damit kannst du bis zu fünf Stunden Musik hören und bis zu drei Stunden ein Telefonat führen. Über eine aktive Geräuschunterdrückung verfügen die AirPods 2019 aber nicht. Um diese Funktion nutzen zu können, müsstest du schon zu den (deutlich teureren) AirPods Pro greifen.

Und der Preis? 139 Euro ruft Aldi für die Original-Apple-Kopfhörer auf. Das sind 40 Euro weniger als Apple selbst in seinem Online-Shop in Rechnung stellt. Im Vergleich zu anderen Online-Shops sind 139 Euro aber trotzdem nicht wirklich günstig. Denn bei Amazon zahlst du für die beliebten Kabellos-Kopfhörer aktuell 127 Euro.

jetzt weiterlesen Aldi Talk Jahrespaket ist zurück

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.