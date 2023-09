O2: iPhone 15 vorbestellen und bereits über 350 Euro sparen – so geht’s

Das iPhone 15 hat erstmals seit Jahren optisch ein paar Änderungen verpasst bekommen, aber auch technisch gibt es diverse Neuerungen. Du hast weiterhin die Wahl zwischen einem Basis-Modell oder einem größeren iPhone 15 Plus. Wenn du unter anderem einen besseren Chip, ein besseres Display und eine bessere Kamera möchtest, ist das iPhone 15 Pro oder das größere iPhone 15 Pro Max perfekt für dich. In Kombination mit einem Tarif kommst du jetzt bei O₂ günstig ans neue iPhone.

iPhone 15 (Plus) und Pro (Max) preiswert mit Tarif

Interessante Angebote hat O₂ insbesondere rund um den Tarif O₂ Mobile M geschnürt. Dieser bietet 25 GB Datenvolumen im schnellen 5G-Netz, das sich mit der Zeit sogar noch erhöht. Denn du bekommst jedes Jahr weitere 5 GB monatliches Datenvolumen on top. So bist du auch für mehr Bedarf in der Zukunft bestens ausgestattet und musst nicht ständig über einen Wechsel nachdenken. Außerdem ist hier eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze für Telefonate und SMS enthalten. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Alle Details zum neuen iPhone haben wir dir hier zusammengefasst

Bei allen Tarif-Bundles mit einem Modell der iPhone 15 Reihe gilt: Einen Euro musst du für die Gerät-Anzahlung leisten. Einen Anschlusspreis musst du hingegen nicht bezahlen. Würdest du dir den Tarif einzeln holen, wären hierfür weitere 39,99 Euro fällig. Aber zurück zu den Bundles mit den neuen iPhones. Die Preise gelten für eine Mindestlaufzeit von 36 Monaten. Möchtest du dich kürzer binden, steigen die Preise entsprechend.

Die Preise in der Übersicht & so viel lässt sich sparen

Cool ist: Bei allen Angebots-Bundles kannst du von einem 200-Euro-Wechselbonus Gebrauch machen. Nimmst du deine alte Rufnummer mit, bekommst du die 200 Euro gutgeschrieben. Monatlich sind die Kosten der neuen iPhone-Modelle je nach Variante in jeweils fünf Euro Aufpreis gestaffelt. Hier siehst du die einzelnen Kosten pro Monat für die jeweiligen Geräte:

iPhone 15: 49,99 Euro/Monat

iPhone 15 Plus: 54,99 Euro/Monat

iPhone 15 Pro: 59,99 Euro/Monat

iPhone 15 Pro Max: 64,99 Euro/Monat

Jetzt vorbestellen!

Beispielhaft rechnen wir einmal die Ersparnis beim iPhone 15 mit Tarif gegenüber dem Einzelkauf von Smartphone und Tarif vor. Einzeln kostet das Basis-Modell bei Apple zum Verkaufsstart 949 Euro in der 128-GB-Version. Der O₂ Mobile M kostet allein 32,99 Euro im Monat plus 39,99 Euro Anschlusskosten. Die Tarifkosten allein würden über 36 Monate Laufzeit somit rund 1.227 Euro ergeben. Das iPhone allein liegt bei 949 Euro – insgesamt würden daher circa 2.176 Euro auf der Rechnung stehen. Im Bundle bei O₂ zahlst du jedoch nur insgesamt etwa 1.800 Euro (36 x 49,99 Euro + 1 Euro). Du sparst also über 350 Euro!

Gut zu wissen: Die Vorbestellerzeit läuft bis zum 21. September. Ab dem 22. September startet dann der reguläre Verkauf.