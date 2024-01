Mit Vertrag viel günstiger: iPhone 15 zum Jahresstart im Mega-Angebot

Schon der Tarif allein ist beeindruckend: 50 GB Datenvolumen im 5G-Netz, eine Allnet-Flat, EU-Roaming und weitere Extras machen das Angebot von O 2 zu einem umfassenden Paket. Das iPhone 15, als absolutes Premium-Gerät von Apple, ist ein weiteres Highlight. Obwohl der Preis auf den ersten Blick insgesamt durchaus hoch ist, verbirgt sich in diesem Deal ein ordentliches Sparpotenzial. Wir schauen uns die Kosten genauer an und erklären, warum sich dieses Tarif-Bundle lohnt.

iPhone 15 im Bundle bei O2: Das steckt im Tarif

Das aktuelle O 2 -Angebot kombiniert das iPhone 15 mit einem erstklassigen Tarif. Insbesondere das großzügige Datenvolumen von 50 GB ist echt stark und deckt den täglichen Bedarf an Social Media, Streaming und mehr ab. Der Grow-Vorteil fügt jeden Monat zusätzlich 5 GB mobile Daten hinzu, kostenlos versteht sich. Die Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s sorgt zudem für reibungsloses Streaming und Surfen.

Zusätzlich zum umfangreichen 5G-Datenvolumen bietet O 2 hierbei eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming. Die Connect-Option ermöglicht weiterhin die Nutzung des Tarifs auf bis zu zehn Geräten gleichzeitig, ohne zusätzliche Kosten. So kannst du das große Datenvolumen etwa auch auf deinem Tablet nutzen oder es mit deiner Familie teilen. Das Angebot sicherst du dir direkt beim Netzbetreiber und profitierst so von einem Service ohne Umwege und einer renommierten Marke. Ein zusätzliches Schmankerl ist dazu, dass hier ein originales Apple Netzteil mit dabei ist, das normalerweise nicht in der Box des iPhone 15 liegt.

Mehr zum iPhone 15 findest du hier!

Die Kosten zusammengerechnet – so gut ist der Preis wirklich

Das Bundle aus Tarif und Apple-Hardware kostet monatlich 49,99 Euro bei einer Vertragslaufzeit von 36 Monaten. Alternativ kannst du den Vertrag auch für 24 Monate abschließen. Obwohl die monatlichen Kosten in diesem Fall steigen, ist die Bindungsdauer kürzer und du sparst beim einmaligen Gerätepreis.

Rechnet man alle Kosten des O 2 -Bundles über die Vertragslaufzeit zusammen, kommt man auf gut 1.810 Euro. Im Gegensatz dazu würdest du für das iPhone selbst mindestens 799 Euro zahlen, wenn du es dir ohne einen Tarif holst (Link zum Preisvergleich).

Der 50-GB-Tarif O 2 Mobile M Boost schlägt allein mit regulär 37,99 Euro monatlich zu Buche (+39,99 Euro Anschlusskosten). Der Anschlusspreis für den Tarif entfällt bei dem Aktions-Bundle hingegen komplett. Stattdessen kommen zur monatlichen Grundgebühr nur noch einmalige Kosten von 11,99 Euro hinzu. Würdest du dir Tarif und iPhone einzeln holen, müsstest du zusammen rund 2.205 Euro zahlen. Du sparst also fast 400 Euro, wenn du dich stattdessen für das Bundle entscheidest.