iPhone 14 quasi umsonst? Mit 50-GB-Tarif und fetter Ersparnis

O 2 bietet dir bei diesem Tarif-Angebot nicht nur 50 GB Datenvolumen samt iPhone 14 an, mit der Apple Watch SE 2 gibt’s auch noch eine tolle Smartwatch obendrauf. Das Apple-Paket kann sich dabei genauso sehen lassen wie der Vielsurfer-Tarif selbst. Bei dem Deal kommst du auf eine richtig große Ersparnis – wie hoch genau, erfährst du am Ende dieses Artikels. Alle Informationen zu dem Angebot gibt es hier.

Vielsurfer-Tarif mit 50 GB & Allnet-Flat

Bei einer Laufzeit von 36 Monaten fallen für den Tarif zum iPhone 14 45,99 Euro im Monat an. Für diesen durchaus satten Preis werden dir aber auch ganze 50 GB 5G-Datenvolumen im Netz von O 2 zur Verfügung gestellt. Doch nicht nur das: Dank des Grow-Vorteils kommen jedes Jahr weitere 5 GB im Monat obendrauf. Auch die maximale Bandbreite von 300 MBit/s kann sich absolut sehen lassen und garantiert etwa ruckelfreies HD-Streaming. Darüber hinaus profitierst du noch von einer Allnet-Flat für Telefonie und SMS.

Der Anschlusspreis von eigentlich 39,99 Euro wird dir bei diesem Deal komplett gestrichen. Im Vergleich zum Einzelpreis von 37,99 Euro für den Tarif, zahlst du bei diesem Bundle monatlich lediglich einen Aufpreis von acht Euro für das iPhone 14 und die Apple Watch SE 2. Hinzu kommt noch ein einmaliger Gerätepreis von 25 Euro.

iPhone 14 samt Watch SE 2 – Die Apple-Geräte im Überblick

Zunächst werfen wir nämlich noch einen kurzen Blick auf die technischen Daten der beiden Apple-Geräte. Allen voran freust du dich bei diesem Bundle sicherlich über das iPhone 14. Das Smartphone überzeugt mit der gewohnt flüssigen Nutzererfahrung der Apple-Handys. Dafür sorgt neben iOS 16 unter anderem auch der starke Bionic A15 Prozessor mit 6 GB Arbeitsspeicher. Ein weiteres Highlight ist das 6,1 Zoll große OLED-Display mit einer Auflösung von 1.170 × 2.532 Pixel. Durch die kompakte Größe liegt das Smartphone dabei auch stets gut in der Hand.

Apple iPhone 14 Software iOS 16 Prozessor Apple Bionic A15 Display 6,1 Zoll, 1.170 x 2.532 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.279 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 172 g Farbe Blau, Violett, Mitternacht (Schwarz), Polarstern (Weiß), Product (Rot), Gelb Einführungspreis iPhone 14 (6/128 GB): 999 €, iPhone 14 6/(256 GB): 1129 €, iPhone 14 (6/512 GB): 1389 € Marktstart September 2022

Dazu gibt es auch noch die Apple Watch SE 2. Die Smartwatch rundet das Apple-Paket perfekt ab und punktet etwa mit zahlreichen Fitness-Funktionen, einem Herzfrequenzsensor sowie einer Schlafanalyse.

Riesige Ersparnis: So gibt’s das Apple-Handy quasi umsonst

Über die Laufzeit von 36 Monaten kommst du bei diesem Tarif-Deal rund um das iPhone 14 auf Gesamtkosten in Höhe von 1.680 Euro. Keine kleine Summe, doch alleine das Apple-Handy kostet im Netz rund 759 Euro, während die Apple Watch SE 2 mit 309 Euro zu Buche schlägt. Dadurch ergeben sich auch deutlich höhere Einzelkosten von rund 2.465 Euro. Du sparst bei diesem Bundle also sage und schreibe 785 Euro! So gesehen bekommst du das iPhone 14 quasi umsonst. Damit sich das Angebot für dich lohnt, musst du aber selbstverständlich auch den Bedarf für einen starken Vielsurfer-Tarif haben.

→ iPhone 14 mit Apple Watch SE 2 und 50 GB Datenvolumen für 45,99 Euro im Monat (36 Monate Laufzeit)