iPhone 14 quasi kostenlos: So funktioniert das neue Unlimited-Angebot

Das iPhone 14 ist erst seit kurzem auf dem Markt und bietet eine Ausstattung auf absolutem High-End-Niveau. Zusammen mit dem O₂-Tarif Unlimited Max surfst du damit unterwegs unbegrenzt im schnellen 5G-Netz. Nimmst du deine aktuelle Rufnummer mit, kannst du dir außerdem einen 100-Euro-Wechselbonus sichern. Das steckt in dem Kombi-Deal.

Unbegrenzt surfen im 5G-Netz: Das steckt im Tarif für Vielsurfer

Für eine monatliche Grundgebühr von 59,99 Euro bei 36 Monatsraten (69,99 Euro pro Monat bei 24 Monaten Laufzeit) bekommst du neben dem neuen iPhone den Unlimited Max Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen und bis zu 500 MBit/s Download-Geschwindigkeit. Damit kannst du – wenn verfügbar – im 5G-Netz surfen oder sonst auf das LTE-Netz ausweichen. So lassen sich unterwegs schnell Daten hoch- und herunterladen und auch unbegrenzt Videos in hoher Qualität streamen.

Deinen Datenverbrauch musst du dabei nicht mehr im Blick behalten. Dadurch eignet sich ein solcher Tarif vor allem für Vielnutzer, die auch unterwegs nicht auf einen schnellen Internetzugang verzichten wollen. Das lohnt sich insbesondere auch, wenn du zusätzlich zum Handy etwa noch via Hotspot mit einem Tablet oder Laptop surfen möchtest. Eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze ist ebenfalls dabei und auch EU-Roaming ist inklusive.

iPhone 14 rechnerisch gratis – und so sicherst du dir nochmal 100 Euro Rabatt

Da der Tarif allein bereits 59,99 Euro kosten würde, bekommst du das iPhone 14 somit im Grunde genommen kostenlos dazu. Also zumindest ohne Aufpreis zu den Tarifkosten. Den Anschlusspreis von 39,99 Euro schenkt dir O₂ bei diesem Angebot. Somit kommen nur noch einmalig 5,99 Euro für Geräte-Anzahlung und Versandkosten mit auf die Rechnung. Was das Angebot zusätzlich attraktiv macht, ist der Wechselbonus. Nimmst du deine alte Rufnummer mit in den neuen Vertrag, bekommst du 100 Euro Rabatt in Form von 20 mal 5 Euro auf deine monatliche Rechnung. Das heißt: In den ersten 20 Monaten zahlst du sogar nur 54,99 Euro für das iPhone-Tarif-Bundle und bist unterm Strich wirklich günstig unterwegs.

Für die genannten Kosten bekommst du das iPhone 14 mit 128 GB internem Speicherplatz – die Farbe kannst du frei wählen. Wenn du mehr Speicherplatz benötigst, kannst du auch auf 256 oder 512 GB ausweichen. Dann erhöht sich die Monatsgebühr aber entsprechend.